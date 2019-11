FOTO:»Če otroka učiš ljubiti umetnost, ga naučiš ljubiti življenje«

Ko igralci raziskujejo vlogo, v katero se morajo vživeti, najprej zgradijo celotno zgodovino lika. Nekakšen psihološki profil. Persono. Predstavljajo si, kakšno preteklost je imela ta oseba, kaj vse je preživela, da je postala takšna, kot je v trenutku, ko vstopi v film. Kaj jo je izoblikovalo, zaznamovalo in kaj vpliva na njene odločitve, od katerih je odvisna njena prihodnost – in zgodba filma.Tako sem se tudi sama, ko je v moj film vstopila Labina Mitevska, vprašala, kakšno je bilo njeno življenje prej, kakšne izkušnje oblikujejo njene odgovore, načela in odločitve, ki jih sprejema kot igralka, producentka, sestra, mama ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.