Mila/Marija je prvi partizanski film, posnet z državno podporo­ Republike Slovenije, in, kar je še pomembneje, prvi, posnet s podporo Republike Avstrije. To je ­pomembno politično sporočilo, a onkraj tega je to v vseh pogledih res dober film. Dogajanje je postavljeno na avstrijsko Koroško, na začetek druge svetovne vojne, kjer spremljamo kmečko družino Koroških Slovencev, ki se trudi preživeti pod novo nacistično oblastjo. Tako ne protestirajo ob izgonu sosedov niti ob prisilnemu vpoklicu najstarejšega sina Hanzija. Ko se ta vrne ranjen in očitno travmatiziran, sprejmejo v hišo skupino partizanov, ki jim predstavi možnost upora. Hanzi se raje odloči, da bo pobegnil v gozd, kot da bi se vrnil na fronto, zaradi česar oblasti internirajo družino; reši se le Mila, ki sledi Hanziju in četi, ...