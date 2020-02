Čolite zmagale na festivalu gorniškega filma

Delo Klavir v Zanskar je bil nagrajen v kategoriji gorska narava in kultura. FOTO: arhiv festivala gorniškega filma

Španski film Čolite, ki tenkočutno ter dramaturško in tehnično dovršeno opisuje popotovanje bolivijskih žensk na najvišjo goro obeh Amerik, je zmagovalec 14. Festivala gorniškega filma . »Vrh Aconcague postane boj za emancipacijo iz trdega vsakdana, obenem pa tudi glas vseh domorodnih ljudstev Latinske Amerike,« je v obrazložitvi zapisala festivalska komisija, ki so jo sestavljali nekdanji predsednik Ameriškega alpinističnega kluba in alpinist Jim Donini , režiserka in novinarkater filmski ustvarjalec in fotografPoleg tega izjemnega dela španskih režiserjevinso člani žirije med 37 filmi, ki so se na festivalu zvrstili od ponedeljka, nagradili še filme Zadnja gora poljskega režiserja(v kategoriji alpinizem), Sredi ničesariz ZDA (plezanje), Teža vode kanadskega režiserja(gore, šport in avantura) in Klavir v Zanskar (gorska narava in kultura), ki je delo režiserjaiz Velike Britanije.Najboljši kratki gorniški film je Arktika (, Španija), posebno priznanje Televizije Slovenija pa je dobil film Slepo plezanje (Velika Britanija), ki potrjuje, da slepota ni ovira za vrhunske dosežke.Zmagovalce letošnjega festivala so razglasili v Cankarjevem domu, takoj po zadnji predstavi iz tekmovalnega dela, to je bil nagrajeni Klavir v Zanskar, zato je dobilo občinstvo tudi priložnost spoznati režiserja Sulima in producentater iz prve roke izvedeti nekaj zanimivosti o snemanju filma, ki spremlja popotovanje 65-letnega uglaševalca klavirjev Desmonda O'Keeffa iz Londona v osnovno šolo v odmaknjeni budistični vasi sredi indijske Himalaje. V kraje, kjer klavirja še videli niso, mora namreč dostaviti sto let star klavir.A film je veliko več kot to. »Filmska zgodba združuje skoraj vse, kar je bistveno v življenju: povezanost med ljudmi, duhovnost, vseobsegajočo moč narave, stremljenje po spremembah v svetu, ki so vedno osnovane na osebnih odločitvah, ter radost ob dosegu nečesa, kar se nam je zdelo nemogoče,« je izjemno delo opisala festivalska komisija.Fascinantna pa ni le zgodba uglaševalca klavirja, ki se je odločil dokazati, da prenesti klavir v vas na 4000 metrov nadmorske višine ni nemogoče, ampak tudi, kako je to prišlo na platna. Jarek Kotomski je preprosto iskal star klavir, prišel v delavnico ekscentričnega Desmonda in izvedel za njegov načrt. Po naključju je Jarek fotograf, idejo je prenesel kolegu Michału in leta 2014 se je začelo popotovanje, ki se je predlani (v letu, ko je Desmond umrl) sklenilo z osupljivim in presunljivim dokumentarnim filmom. Filmom, ki dokazuje, da lahko majhne stvari ustvarijo velike spremembe, kakor je poudaril Michał Sulima ob prevzemu nagrade. To je že četrta na festivalih gorniških filmov, v kratkem bo film doživel tudi premiero v ZDA, je napovedal Jarek Kotomski.Zmagovalne filme si bo jutri in v nedeljo še mogoče ogledati v Domžalah in Radovljici, s tem pa se bo končala še ena edicija festivala, ki se je že dodobra zasidral med ljubitelj alpinizma, plezanja in narave ter tovrstne filmske produkcije.»Alpinisti smo lahko izredno ponosni, da je Unesco to dejavnost uvrstil na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Ni dejavnosti, ki bi skrivala toliko umetnosti, kot ga premore alpinizem. Tudi trpljenje, nevarnost, lepota, strah so umetnost, to spodbuja čustva, ta pa se prelivajo v besedo, sliko, film, glasbo. Tudi na 14. festivalu gorniškega filma smo videli in slišali veliko tistega, kar nas s takšno vnemo žene v gore,« je ob tem poudaril direktor festivala