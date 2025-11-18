Črna borza: Prvorazredni film o drugorazrednih državljanih

Rotterdam, 2012. V »eni od najbolj spektakularnih kraj umet­nin zadnjih let«, kot so jo takrat imenovali pri BBC, sta Romuna iz muzeja Kunsthal odnesla sedem dragocenih del, med njimi Gauguina, Matissa in Picassa.­ Navdihujoč se pri tej resnični­ zgodbi je romunska režiserka Teodora Mihai posnela film Črna borza, ki ostro in tragikomično kritizira ekonomske razlike med vzhodno in zahodno Evropo.

Radu Dogaru in Eugen Darie sta bila na sojenju v Bukarešti zaradi drzne tatvine in članstva v kriminalni združbi obsojena na šest let in osem mesecev zapora. Tako kot tatovi, ki so nedavno vdrli v Louvre ter iz njega v nekaj minutah pobegnili s kronskimi dragulji v vrednosti 80 evrov, sta tudi onadva v Kunsthalu svoj cilj dosegla hitro, platna sta od tam odnesla v prevlekah za blazine. Umetniška dela naj bi nato uničila – zaradi tega je bila na sodišču mama enega od njiju, ki je sodelovanje sprva priznala, nato pa zanikala. Izvedenci iz romunskega zgodovinskega muzeja so v njeni peči res našli ostanke treh oljnih slik in žebljev z njihovih okvirjev s konca 19. stoletja, so takrat poročali za BBC.

Bližina z osebno izkušnjo

Črna borza, drugi celovečerec ­Teodore Mihai, za katerega je napisal scenarij dobitnik zlate palme leta 2007 Cristian Mungiu, postavi v ospredje mlad romunski par. Natalie in Ginel se v iskanju boljšega življenja preselita v flamsko mesto, vendar se tam spopadata z revščino in izkoriščevalskimi službami. Natalia se poveže s prijateljem iz Romunije, prevarantom in priložnostnim tatom, s katerim skujejo načrt za rop, ki jim za vedno spremeni življenje.

ℹ Črna borza

(Traffic) režija Teodora Mihai Romunija, Nizozemska,

Belgija, 2024, 119 min.

Film je med drugim prejel veliko nagrado na festivalu v Varšavi, kjer je bil premierno prikazan. Od konca septembra je na ogled v domači Romuniji, ki ga je kandidirala za nominiranca za tujejezičnega oskarja. »Zelo sem vesel nominacije za oskarja za film Črna borza v imenu Romunije, ki potrjuje pozitivne odzive, ki jih je film prejel od občinstva med predpremiernimi projekcijami. Film ni namenjen festivalom, ampak gledalcem, zato je nominacija za nagrado, ki običajno nagrajuje filme z javnim vplivom, najbolj primerna. Seveda ne pričakujemo, da bomo dobili oskarja. Naša največja nagrada bi bila, da bi film cenili gledalci doma. Konec koncev je to film o 'nas' in 'njih' v kontekstu, v katerem milijoni Romunov živijo z frustracijo, da so v državi, v kateri so se naselili, obravnavani kot drugorazredni državljani,« je za Romania Insider povedal Mungiu.

Kot je za Variety povedala reži­serka, se je dobro zavedal njene osebne zgodovine, zato ji je zaupal režijo. Njeni starši so se namreč v času komunizma v Romuniji v osemdesetih preselili v Belgijo, kjer so dobili azil, nato pa bili podvrženi številnim ponižanjem. Njej je bila s tem zagotovljena lepša prihodnost, vendar zdaj zaznava negativen odnos do (romunskih) migrantskih delavcev. »Menim, da film ponuja kritičen pogled na Vzhod in Zahod, razkriva njune slepe točke in klišejske predstave. Kadar se te prekrivajo, nastane nestabilna, skoraj vnetljiva mešanica,« je povedala.