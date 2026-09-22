Nov velik preboj slovenskega filma, Dekletu noči zmaga v ZDA

Fantastic Fest je vodilni festival žanrskega filma v Severni Ameriki, kjer so imeli v preteklosti premiere filmi, kot so Tekla bo kri Paula Thomasa Andersona, Holy Motors Leosa Caraxa in Zlo za petami Davida Roberta Mitchella. Slednji se je zapisal tudi med zmagovalce festivala in od danes to krono z njim deli tudi Luka Marčetić, ki s svetovno premiero svojega novega filma Dekle noči ni zgolj navdušil publike, temveč je prepričal tudi žirijo.

Po ponedeljkovi premierni projekciji so prvi gledalci film označili kot »lo-fi deadpan superhero film«, torej nizkoobratni mrtvohladni superjunaški film, in ga proglasili za glasnika novega žanra. Film bi lahko opisali tudi kot prvi slovenski superjunaški film. Naslovna junakinja namreč ne opravlja najstarejšega poklica, temveč si ponoči nadene skrivno identiteto in rešuje zločine.

Dekle noči zaznamuje Marčetićev značilni mrtvohladni humor, poln nepričakovanih zapletov in absurdnih situacij, ki se lahko nenadoma obrnejo v surov realizem. Neke noči pritegne pozornost protagonista, zdolgočasenega prodajalca nočne izmene na bencinski črpalki, ki se jo odloči bolje spoznati – tako da ji ukrade kolo. V glavnih vlogah igrata Urban Kuntarič in Lara Wolf.

Več o festivalu in cel intervju z Luko Marčetićem in Jerco Jerič sledi na delo.si jutri.

»Kaj sploh delamo tukaj?«

Scenarist in režiser Luka Marčetić in soproducentka Jerca Jerič sta v ekskluzivnem intervjuju za Delo delila prve vtise po zmagi. Zanjo je ekipa izvedela mimogrede, ko so v kavarni multipleksa, v katerem poteka festival, naleteli na direktorico festivala, ki jim je predstavila žirante, ti pa so zanje imeli posebno novico. »To se je zgodilo zjutraj, takoj po premieri, še pred prvo kavo, tako da nam sploh ni bilo jasno, kaj se dogaja,« je razložila Jerca Jerič.

Dekle noči je nastal v produkciji Temporame in s podporo Slovenskega filmskega centra. FOTO: Temporama

Luka Marčetić je bil še bolj šokiran: »Meni že v štartu ni bilo jasno, kaj sploh delamo tukaj, v konkurenci so filmi z Johnom C. Reilyjem in Marion Cotillard, tako da smo imeli zelo skromna pričakovanja.«

Na vprašanje, ali menita, da bo ta mednarodni uspeh vplival na nove poti slovenskega filma, sta se oba odzvala optimistično. »Mogoče bo to koga zmotiviralo in upam, da tudi bo. Nenazadnje bi bilo fajn, da imamo še kaj podobnega za pokazati, ker smo zdaj ZDA predstavili slovenski film in Slovenijo, tako da bodo pričakovali še kaj podobnega,« je razložil Marčetić.

Dekle noči je nastal v produkciji Temporame in s podporo Slovenskega filmskega centra. V jeseni bo obiskal še več evropskih festivalov, tudi Festival slovenskega filma, v februarju pa pride na redni spored kinematografov.

Luka Marčetić je med drugim režiser najbolj gledanega slovenskega filma Pr’Hostar in serije V dvoje, Jerca Jerič pa producentka mednarodno odmevnih slovenskih filmov, kot sta Posledice in Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo.