Direktorica TVS: Koronavirus je hišo v vseh pogledih povezal

Prvi šok je za nami, a verjetno bomo v karanteni ostali še nekaj časa. Katere ukrepe na TV Slovenija sprejemate zdaj?



Gledalcem se zdi, da na vsakem koraku nekaj dobimo, operaterji so odklenili programe, slovenski filmski ustvarjalci so ponudili svoje filme brezplačno … Tudi vi pakete vsebin zdaj nakupujete ceneje?

Ko bo karantene konec, boste spet lahko začeli snemati, a če vštejemo čas postprodukcije, oddaje ne bodo kmalu na ekranih. Kdaj bo program TVS spet takšen, kot smo ga poznali?



Otroci so ostali doma, vi ste jim takoj ponudili Izodrom, kakšni pa so načrti za prihodnje tedne, kaj čaka mladino?

Kaj bo z drugim programom, na katerem je največ športa? Ravno med najinim telefonskim pogovorom smo izvedeli, da so prestavljene tudi olimpijske igre.



Kaj pa tretji program?

Pritoževali smo se nad zdravstvenim sistemom in mediji, zdaj pa vidimo, da javno zdravstvo in javni mediji kljub kritikam dobro delujejo. Morda se bomo naučili spet poslušati, in ne samo govoriti.



Kako se v tem času povezujejo javne televizije po Evropi? Ali obstaja pretok vsebin?



Katere vsebine si boste izmenjali?



Se povezujete tudi s Pop TV in Planet TV? Mislim predvsem na informativni program.



Kakšno je stanje v informativnem programu, novinarji so zdravi, verjetno pa že precej utrujeni?



Mediji so neločljivo povezani z oglaševanjem. Podjetja bodo gotovo najprej začela rezati prav tu, verjetno bo kar nekaj časa drugačna tudi vsebina oglasov. Težko bodo vabili na potovanja, neetično je spodbujati množično potrošnjo v trgovinah s hrano … Kaj bo z oglasi?



Izbora za Pesem Evrovizije letos ne bo, kaj pa revijalni program z zmagovalnimi skladbami, o katerem se govori?



Gotovo tudi sicer preživite veliko časa v službi, a od začetka epidemije na TV Slovenija verjetno vladajo izredne razmere. Sploh greste domov?

Ljudje bodo poleg informacij potrebovali tudi zabavo, zato skušamo spet vzpostaviti nekatere oddaje razvedrilnega programa. Vikend paket je še naprej na sporedu, Slovenski pozdrav se vrača v drugačni obliki, naslov bo Doma, trudimo se, da se vrne Kaj dogaja oziroma Kaj dogaja doma. Verjetno so gledalci že opazili tudi nove kakovostne serije, na primer BBC-jevo Ločitve in norveško serijo Dvojček. Menimo, da imajo zdaj čas za ogled tudi zahtevnejših vsebin, ki so del našega osnovnega poslanstva. Čas je, da pokažemo, da imamo mi vsebine, ki jih drugje ne morejo najti.Za nas cene niso nižje. Nihče ni znižal cen programov, niti za dokumentarni niti izobraževalni program. Dogovarjamo se sicer tudi za nakup starih slovenskih serij, gospa Metka Leskovšek, dedinja oddaj Mita Trefalta, pa je sama ponudila možnost brezplačne objave del svojega pokojnega moža.Vsi upamo, da bomo lahko junija začeli snemati in da bo septembra programska shema karseda običajna. Prihodnost pa je odvisna od naše discipline. Če bomo vsi ostali doma, bomo prej prišli iz najhujšega, seveda pa Slovenija ni oaza, zato je odvisno tudi, kakšne bodo razmere v naši okolici. Nihče ne ve, kaj bo z virusom, pripravljeni moramo biti na vse, treba je razmišljati dolgoročno in se zavedati, da bomo morda morali pošteno spremeniti način snemanja in produkcije. To velja za izobraževalne in dokumentarne oddaje, snemanje nove nadaljevanke Inšpektor Vrenko …Za zdaj še delamo Izodrom, tam so vsebine, namenjene otrokom, ki se šolajo v prvi triadi osnovne šole, druge oddaje pa so namenjene tudi starejšim otrokom in mladini. Načrtujemo ponovitve poljudnoznanstvenih in znanstvenih oddaj, oddaj o slovenski kulturi in jeziku, Cankarjevih dram kot del priprave na maturo, kupili bomo dokumentarne oddaje, ne vem pa, kako bo z lastno produkcijo.Zdaj smo vnovič predvajali nekatere tekme iz arhiva, za katere imamo pravice, predvajamo tudi serijo kratkih vaj #vadidoma, ki so jo pripravili kolegi iz uredništva športnega programa. Sicer pa na TV SLO 2 v ospredju ostajajo dokumentarci ob 20. uri, v program želimo umestiti nadaljevanko iz arhiva, ki je v povezavi s šolskim kurikulom, na drugi program bodo šle tudi vsebine, povezane z maturo.Tam bodo ostale hitre informacije o koronavirusu, prenosi sej državnega zbora in novinarskih konferenc vlade. Tam so tudi oddaje, ki so namenjene manjšinam in Slovencem v sosednjih državah, po novem pa informativne oddaje, tolmačene v slovenski znakovni jezik predvajamo na TV Maribor.Ko sem pred leti delala na EBU, sem ustvarila evrovizijski filmski teden, ta projekt je temeljil na izmenjavi vsebin, zato sem tudi zdaj predlagala nekaj podobnega. Vsaka televizija bo pripravila paket z vsebinami, ki jih lahko ponudi drugim, programi, ki jih lahko prodamo, pa bodo naprodaj ceneje. Tudi sicer se pogovarjamo in si izmenjujemo dobre prakse, vsi imamo namreč zdaj težave s polnjenjem programa, saj ne moremo ustvarjati velikega dela svojih vsebin, predvsem tistega, ki je povezan s terenskimi snemanji, in tistega, pri katerem sodeluje občinstvo v studiu. Izmenjujemo si tudi dobre pobude, akcijo Ostani domaso začeli Italijani in potem smo jo prevzeli drugi.Predvsem izobraževalne, dokumentarne, otroške in mladinske, domače nadaljevanke in filme pa vsi skušamo prodati.Informativni programi se povezujejo, mi kot javni servis zagotavljamo signal z novinarskih konferenc, dali smo pobudo, da novinarji lahko postavljajo vprašanja. Ravno danes sta bila v studiu naša novinarka in novinar Kanala A, jutri bo podobno. Kolegi si izmenjujejo tudi zanimive materiale. Urednica informativnega programa Manica Janežič Ambrožič je v stiku z drugimi uredniki informativnega programa iz različnih medijev, še najbolj povezani pa smo z našim radiem in spletom. Zaradi koronavirusa v naši hiši delujemo nadvse usklajeno, kar je dobra plat te nič prijetne situacije.Imamo več skupin novinarjev, da si ljudje lahko oddahnejo. Ker se želimo čim bolj izogniti stikom med ljudmi, ekipe v službi ostajajo dlje, seveda pa so zato novinarji bolj utrujeni. Ne smemo pozabiti, da je na televiziji produkcijska ekipa izjemno pomembna, tudi v njej se izmenjujejo. Posebej občutljiv del produkcijske ekipe dela v režijah, ko potekajo informativne oddaje, seveda pa so tisti, ki so na terenu, najbolj izpostavljeni. Tudi kolegi v koordinaciji in predvajanju programov so v teh dneh izjemno pomembni, saj so spremembe nenehne. Dodala bi, da kolegi iz različnih uredništev prehajajo med uredništvi, kolegice iz kulture pomagajo v informativnem programu, ravno tako kolegice iz izobraževalnega programa, producent iz športnega programa je vskočil v informativni program, kolegica iz razvedrilnega programa koordinira delo ob prenosu novinarskih konferenc kriznega štaba, skratka, koronavirus je v vseh pogledih hišo povezal.Upam, da bodo oglaševalci nehali razmišljati samo o številkah gledanosti, temveč bodo razmišljali o vplivu v družbi in svoji podobi. Saj veste, če imaš veliko denarja, ga na hitro zapraviš, tudi za neumnosti, če ga imaš malo, pa zelo tehtno razmisliš, kam ga boš dal, enako bo nekaj časa z oglaševanjem. Koronavirus je v družbenem smislu preizkus za vse nas, morda bomo ugotovili, da potrebujemo manj stvari in več sodelovanja z ljudmi. Vsi potrebujemo svojo skupnost, tudi če to ni družina. Ravno včeraj mi je neki učitelj rekel, da bodo verjetno zdaj tudi starši začeli na svoje otroke gledati drugače. Videli bodo, da mogoče naši učitelji niso tako slabi. Pritoževali smo se nad zdravstvenim sistemom in mediji, zdaj pa vidimo, da javno zdravstvo in javni mediji kljub kritikam dobro delujejo. Morda se bomo naučili spet poslušati, in ne samo govoriti.Tekmovanja gotovo ne bo, odločitev EBU je jasna, želijo, da je Pesem Evrovizije prihodnje leto v Rotterdamu. Jaz vseeno upam,da bi že letos lahko izvedli revijalni program, o tem se še pogovarjamo. Idej je veliko, upam, da katero od njih izpeljemo.Že prej sem bila veliko v službi, zdaj pa je drugače to, da sta mož in hči doma, zato me vedno, ne glede na uro prihoda, čaka topel obrok. (smeh) To, kar se dogaja zdaj, je neponovljiva izkušnja, a morda sem pač človek, ki ga na vsakem položaju pričakajo posebni izzivi. Pravijo, da bogovi tistemu, ki ga ljubijo, postavljajo na pot vselej nove izzive. Morda me ima nekdo tam gor zelo rad. (smeh) To so trenutki, ko nase pogledaš drugače, vidiš pa tudi, kakšni so ljudje okoli tebe. Vesela sem, da delam z odličnimi sodelavci, in ponosna, da sem še posebej v teh dneh del ekipe javnega servisa.