Dokumentarci, ki govorijo o institucionalnem rasizmu

Medtem ko v ZDA potekajo ­najobsežnejši protesti in neredi po sedemdesetih letih 20. stolet­ja, povezani z institucionalnim oziroma strukturnim rasizmom, si oglejmo, kako to tematiko obravnava nekaj dokumentarcev.Za začetek podajmo definiciji.­ ­Rasizem je institucionalni, če je rasna skupina prikrajšana zaradi­ delovanja institucije ali več ­institucij. Strukturni je, če je rasna skupina­ prikrajšana zaradi družbenih norm in ustaljenih postopkov ­delovanja. Ta vidika rasizma se ne izključujeta. Isto prikrajšanje je lahko posledica obeh. Kadar govorimo o enem vidiku, je to navadno le stvar poudarka, ne tega, da bi drugega ...