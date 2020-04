Dokumentarec Michelle Obama na Netflixu

Dokumentarec o turneji avtobiografije Michelle Obama Becoming (v slovenščini Moja zgodba) bo 6. maja premierno na Netflixu.

V časih strahu in osamljenosti

Stopiti v čevlje drugega

Nekdanja ameriška prva damaz možemni izgubljala­ časa. Zakonca sta kmalu po ­odhodu iz Bele hiše postala najuspešnejša svetovna blagovna znamka. Med drugim sta ustanovila produkcijsko hišo, da bi ustvarjala »družbeno pomembne vsebine za Netlix, Spotify in druge«; prvi rezultat njunega sodelovanja z Netflixom je dokumentarec American Factory­ (Ameriška tovarna), ki je februarja dobil oskarja za najboljši dokumentarec.Michelle Obama je medtem postala avtorica verjetno ene od najuspešnejših avtobiografij v modernem založništvu, od založbe Bertelsmann je dobila predujem 60 milijonov dolarjev. Knjigaki jo je novembra 2018 izdala ugledna Penguin Random House, je takoj postala uspešnica, prodali so več kot deset milijonov izvodov; v slovenskem prevodu Moja zgodba je pri založbi Učila International izšla aprila lani.Dokumentarec produkcijske hiše zakoncev Obama The Higher ­Ground je mreža Netlix napovedala kot »intimni vpogled v življenje nekdanje prve dame v trenutku velikih sprememb, ne samo zanjo, ampak za celotno državo, ki sta ji ona in njen mož v Beli hiši služila osem ključnih let, od 2009. do 2017.«A dokumentarec Becoming, ki je bil dolgo dobro varovana skrivnost, v resnici ne govori o »njeni zgodbi«, ki jo odkrito zapiše v knjigi, ampak predvsem o knjižni turneji, med katero je prepotovala štiriintrideset mest. To ni bila običajna knjižna turneja, je ob najavi dokumentarca povedala Michelle Obama: ko je prepotovala skoraj pol sveta, se srečevala in povezovala z ljudmi, se je nekega večera pripeljala domov z idejo, da je vse, kar se dogaja v stiku z bralci, »globoko in dragoceno«.»Na teh srečanjih smo skupaj odkrito govorili o naši preteklosti in si zamišljali lepšo prihodnost. Mnogi smo si drznili izpovedati upe in želje na glas,« je dejala avtorica in ob tem izpostavila redek talent in inteligenco režiserke Nadie Hallgren. »Njeno sočutje do drugih se čuti v vsakem prizoru, ki ga posname. In kar je najpomembneje, Nadia razume pomen skupnosti, zato je odlično ujela te trenutke povezanosti.«Po mnenju nekaterih kritikov je ugledna in večkrat nagrajena režiserka iz Bronxa kljub vsemu preveč upoštevala navodila portretiranke, sploh glede na to, da sta sodelovali že pri tv-dokumentarcu za CNN Ko se bomo dvignili: poslanstvo Michelle Obama pri izobraževanju mladih deklet po svetu (2016).Čeprav je avtorica mnoge presenetila z odkritostjo v knjigi Moja zgodba, v kateri v uvodu piše, da je na svoji poti, »da bi postala to, kar je«, odigrala mnogo vlog, bila je temnopolta študentka iz delav­skega razreda na imenitni, večinoma belski fakulteti, odvetnica v ugledni pisarni v Armanijevi obleki z visoko plačo, tradicionalna nevesta, ženska, ki se je trudila zanositi z biomedicinsko pomočjo, dokler ni postala mati dveh hčera, in ne nazadnje »prva dama Združenih držav Amerike.Prav zaradi te vloge sem preživela velike preizkušnje«, je napisala, »se počutila majhno, rasla in se krčila, včasih vse obenem«, dokler ni dojela, kaj se je zgodilo od trenutka leta 2006, ko je njen mož začel govoriti o kandidaturi za predsednika, do hlad­nega jutra leta 2017, ko je »zlezla v limuzino z Melanio Trump in jo pospremila na svečano zaprisego njenega moža«.Zdaj Michelle Obama ob dokumentarcu poziva tudi k skupnim zgodbam, ki nam bodo pomagale ohraniti vrednote in okrepiti povezanost. »V časih, ko se ne moremo več varno družiti v skupinah, ko mnogi med nami živijo v tesnobi, osamljenosti in strahu, moramo ostati odprti in biti sposobni stopiti v čevlje nekoga drugega. Empatija je zdaj naša osnovna življenjska smer.«