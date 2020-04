FOTO:Dolžniški domino efekt po filmsko

»V Studiu Virc se prilagajamo na novo realnost in poskušamo najti alternative in možnosti, kako delati naprej. Največje vprašanje in breme ni toliko na kratki rok, kolikor na srednji in dolgi rok,« je prepričan Boštjan Virc, eden od producentov, ki je z nami delil izkušnje in težave ob uvedbi ukrepov proti koronavirusu.Kot smo poročali, slovenski filmski ustvarjalci letos še niso prejeli­ sredstev za izvedene projekte, čeprav bi jim Slovenski filmski center (SFC) moral nakazati denar konec februarja, torej še pred uvedbo ukrepov in zamrznitvijo nekaterih sredstev. Nataša Bučar, direktorica filmskega centra, je v intervjuju ...