Duh delavskega filma še živi

Kamerat, edini festival delavskega filma pri nas in v širši regiji, se bo v Hrastniku začel danes zvečer z druženjem na hofu pri kompresorski postaji in nadaljeval z uradnim odprtjem na platoju pri rudniškem jašku ter ogledom filma Rekviem za gospo J. Letošnja tretja edicija festivala, ki tokrat poteka tudi ob podpori Slovenskega filmskega centra, bo potekala do 2. julija.