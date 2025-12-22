Ekstaza podobe eksperimentalnega filma

Projekcija kratkih eksperimentalnih filmov Francija Slaka iz ­sedemdesetih let je sklop širšega­ projekta, v katerem Slovenska­ ­kinoteka digitizira zapuščino ­slovenskega eksperimentalnega­ filma in v zadnjem letu redno pripravlja kurirane programe različnih avtorskih opusov.

Slovenski del programa je kuriral Žiga Brdnik, italijanski, v katerem bodo prikazani kratki filmi Roberta Rossellinija iz štiridesetih let in časa fašizma, Mila Lazić, premierno pa je bil prikazan na letošnjem čezmejnem goriško-novogoriškem festivalu Poklon viziji.

Morda ni tako znano, da se je Franci Slak (1953–2007), sicer avtor več kot 20 kratkih, celovečernih in televizijskih filmov, v sedemdesetih letih že kot najstnik uveljavil z eksperimentalnimi filmi, ki jih je snemal pod okriljem koprskega kluba Mandala, v katerem so se zbirali mladi z obalnega območja ter pripravljali koncerte, predavanja in druge dogodke. S prvim filmom Ples mask (1971) je še kot gimnazijec požel priznanje na takratnem uglednem festivalu eksperimentalnega filma Mala Pula, ki je tradicionalno potekal tik pred Puljskim festivalom. Za takratni val eksperimentalnega – v tistem času imenovanega »amaterski film« – so bili bolj kot zgodbe značilni simbolizem, atmosfere, občutja in intuitivnost, pri čemer je Slak takratni eksperimentalni film razumel tudi v smislu konceptualizma.

Moon Earth nas izstreli v stratosfero, kot kontrapunkt pa pristanemo na Krasu, v projektu Kras 88.FOTO: Slovenska kinoteka

Slak je splošni javnosti bolj znan kot režiser celovečernih igranih filmov, kot so Ko zaprem oči, kriminalni romantični triler iz leta 1993, ki je bil tudi prvi slovenski kandidat za oskarja, informbirojevska drama Hudodelci (1987) po istoimenskem romanu Marjana Rožanca, s katero se je uvrstil v tekmovalni program berlinskega festivala, ludistično politična satira­ Butnskala (1985) po radijski igri Emila Filipčiča in Marka Derganca.­ Odmeven je bil že njegov prvenec Krizno obdobje (1981), s katerim je Slak po mnenju tedanjih kritikov v slovenski film pripeljal malo, eksistencialno zgodbo propadlega študenta, ki vandra po ljubljanskih ulicah, brez velikih usodnih konfliktov, a z občutkom za sodobno urbanost.

Pri tem je tudi Slak poudaril posluh in zasluge takratnega vodstva kulturno-umetniškega programa RTV Slovenija oziroma Tonija Tršarja in Francija Zajca. Tršarju, ki je tudi sam deloval kot scenarist kratkih filmov – recimo za nekatera dela Jožeta Pogačnika, kot sta Derby in Na stranskem tiru –, pripisujejo zasluge za razvoj in promocijo scene tudi različni slovenski videasti, ki so delovali v osemdesetih in devetdesetih letih, saj je odprl vrata televizije za eksperimentalno filmsko oziroma videoprodukcijo.

Slak je filmsko režijo najprej študiral v Ljubljani, magistriral je leta 1978 v Lodžu, kjer je danes ena od vodilnih evropskih šol na področju animiranega filma. Od leta 1980 in do smrti leta 2007 je predaval tudi na ljubljanski AGRFT.

Prvi eksperimentalni celovečerec

Poudariti je treba, da je Franci Slak posnel prvi slovenski celovečerni eksperimentalni film Daily News (1979). Zaznamuje ga dinamična in asociacijska montaža, ki uteleša vse hitrejši tempo sodobnega urbanega življenja, ki ga pogojuje tehnološki razvoj. Na trenutke se zdi, da Slak s tem prelomnim filmom artikulira tok potovanja informacij in da se tudi s postavitvijo kamere izmika klasičnim človeškim perspektivam. Danes zvečer bodo v Kinoteki na ogled njegovi štirje zgodnji kratkometražni eksperimentalni filmi: Ples mask (1971), Praznik (1972), Moon Earth (1980) in projekt Kras 88 (1981), skupinsko delo udeležencev prve filmske kolonije Centra za študentski film v Črnotičah na Krasu. Kurator Žiga Brdnik je takole komentiral izbor: »Ples mask nas postavi v prostor takratnega družbenega konteksta, Praznik se prek intimnih občutenj ukvarja z vprašanjem, kako se soočiti s svetom, ki se iztirja in globalizira na neki zelo nasilen način, Moon Earth nas izstreli v stratosfero, kot kontrapunkt pa pristanemo na Krasu v projektu Kras 88, ki je jagodni izbor vseh mogočih ekstravagantnih idej, ki so jih je imeli Slak in drugi udeleženci delavnice, pa kaže neizmerno veselje do eksperimentiranja z vsemi oblikami filmskega jezika. Izbor dopolnjuje film FI(L)M (2025) Borisa Petkovića: ta je prek Slakovega materiala, ki ni nikdar postal film, vstopil v dialog z avtorjem, ki ga ni več z nami, pa tudi z Markom ­Brecljem in Ivan Volaričem - Feom, ki sta nastopala kot performerski pesniško-kantavtorski dvojec po gimnazijah, Slak pa je leta 1979 nekaj teh nastopov tudi zabeležil.«

Obdobje eksperimentalnega filma

Program, ki bo danes na ogled v Slovenski kinoteki, nas vrača v zgodnje obdobje Slakovega ustvarjanja, zasluga, da je njegovega eksperimentalna zapuščina – kot zapuščina slovenskega eksperimentalnega filma, večinoma posnetega na osemmilimetrski trak nasploh, znova aktualna, gre dokumentarnemu filmu Ali je bilo kaj avantgardnega? (2024) Matev­ža Jermana in Jurija Medena, ki je osvetlil to manj znano zgodovino slovenske eksperimentalne produkcije in spodbudil restavratorske in digitizatorske procese v Slovenski kinoteki, ki v zadnjem letu konsistentno prikazuje eksperimentalne avtorske opuse.

Eden od glavnih prispevkov za razumevanje zgodovine eksperimentalnega filma je tudi obsežna študija Mihe Pečeta v posebni številki revije KINO!, KINO-INTEGRAL! z naslovom Organizirani filmski amaterji (Slovenski filmski amaterizem med 1930 in 1980). Peče izpostavlja ključne dejavnike za razvoj scene eksperimentalnega filma, kot so razvoj kinoklubov, državnih in zveznih filmskih festivalov, ki so porodili tudi festivale, zavezane izključno eksperimentalnemu oziroma avtorskemu filmu (zagrebški GEFF in Mala Pula v šestdesetih, beograjske Alternative v osemdesetih …), predvsem pa je bila pomembna dostopnost osemmilimetrske kamere, ki je z majhnostjo omogočila tudi osvoboditev kamerinega gibanja.

Praznik se prek intimnih občutenj ukvarja z vprašanjem, kako se soočiti s svetom, ki se iztirja in globalizira zelo nasilno.FOTO: Slovenska kinoteka

Pomembno vlogo je igrala tudi organizacija Ljudska tehnika, ki jo je v petdesetih letih ustanovila takrat socialistična oblast in naj bi popularizirala tehnične zadeve ter združila področne amaterje in strokovnjake, ki bi lahko izobraževali nadaljnji kader na številnih področjih, tudi na filmskem. Prav Ljudska tehnika je kinoklubom dobavljala osemmilimetrske kamere, ki so si jih člani lahko izposojali in z njimi ustvarjali.

Tako so se že v šestdesetih letih vzpostavili avtorji, kot so Vinko Rozman, Vasko Pregelj, Tone Rački, Naško Križnar, OHO in drugi.

Poudariti je treba tudi odnos med zvokom in sliko, značilno za eksperimentalni film, ki je bil večinoma vezan na osemmilimetrski filmski trak. Čeprav so te kamere omogočale sinhrono snemanje zvoka, so avtorji večinoma svoje filme posneli nemo, zato je zvočna plat teh filmov velikokrat glasba, kar je uporabljal tudi Slak (njegove zvočne krajine so oblikovali tudi kolegi s področja eksperimentalnega filma, kot sta recimo Matjaž Žbontar ali Slobodan Valentinčič).

Jugoslavija v tistem času ni podpisala listine o avtorskih pravicah in avtorji so lahko glasbo uporabljali precej svobodno, opazna je bila uporaba glasbe britanskih pio­nirjev psihedelije Pink Floyd. Avtorji so, skratka, o zvoku velikokrat razmišljali šele za montažno mizo, kar velja recimo tudi za Vinka Rozmana, Vaska Preglja in zgodnja dela Karpa Godine. V tem že lahko prepoznamo kal videospotovske estetike, ki se je razmahnila z ­videom v osemdesetih letih. Vendar je Slak razumel zvočno podobo tudi bolj konceptualno, kar se vidi v Plesu mask, ko lahko skozi celoten film poleg glasbene podlage slišimo sopeče dihanje skozi masko.

Med reizmom in blagovnim fetišizmom

Za Slakove kratke eksperimentalne filme je značilna dialektika med reizmom in blagovnim fetišizmom: torej med tendenco stvari in objekte osvoboditi pomenov in prilaščanja ter po drugi strani tendenco komodifikacije tako predmetov, delov telesa kot teles samih. V njegovih delih so velikokrat v fokusu predmeti ali izolirani deli telesa, ki so na prvi pogled neprepoznavni, s čimer se poigravajo tudi z načinom, na katerega jih poskuša gledalec razumeti, jim torej v trenutku njihove nedoločnosti povezniti neki pomen in smisel ter jih tako prisvojiti (tu je še posebej poveden uvodni kader filma Baluun Canaan (1973), kjer je v črnini nekakšna stvar, ki deluje mesnato in organsko, a bi to lahko bila specifična igra svetlobe).

Vse to lahko razumemo tudi v specifičnem družbenem, političnem in ekonomskem kontekstu nekdanje Jugoslavije, ki je sredi šestdesetih izvedla tako imenovano tržno reformo, kar je omogočilo vzpon tehnokratskega in menedžerskega razreda znotraj podjetij, ki so se začela povezovati s svetovnim kapitalskih trgom.

Prav industrija zaznamuje prvi kader Slakovega Plesa mask, ko se iz tovarniških dimnikov v daljavi dviga bel dim, performativno gibanje ljudi na travniku pred cerkvijo na vizualni ravni zaznamujejo ravno maske, na zvočni pa glasno dihanje, kar Slaka – poleg Strupov (1964) Maka Sajka – umešča kot enega od pionirjev okoljske problematike v slovenskem filmu, povezane s pospešeno industrializacijo in omenjeno deklarativno ideološko preusmeritvijo iz družbene revolucije v profitno naravnanost podjetij.

Tudi Tomaž Šalamun je v svoji poeziji – po Tarasu Kermaunerju – zaznaval ta potrošniški obrat družbe, v kateri so tako narava kot predmeti, in navsezadnje tudi ljudje, postvareli. To vzdušje izvrstno ujame Slakov film Praznik, ki prikazuje neko na videz intimno melanholijo, samomorilsko tendenco, ki jo Slak tako slogovno kot motivno izraža na način postvarelosti: njegove kadre polnijo bodisi predmeti bodisi izolirani deli telesa, pri katerih so kot najbolj živ element pravzaprav izpostavljeni čevlji znamke All-Stars, za hip uzremo tudi steklenico Coca-Cole. Takšen »tuji« element – če pogledamo s perspektive tedanjega časa – je recimo tudi ananas iz dela Baluun Canaan, ki je v sedemdesetih še deloval kot eksotični statusni simbol, v filmu pa deluje kot oster kontrapunkt skromne večerje.

Franci Slak se danes ravno s produkcijo kratkih eksperimentalnih filmov kaže kot avtor, ki je že pred dobrimi petdesetimi leti zaznaval družbene napetosti in antagonizme, ki so se z leti pravzaprav zgolj še zaostrili. S filmsko estetiko izrazito nagovarja ravno sodobnega gledalca, vajenega tempa spletnih platform, ravno prek njegovih filmov pa lahko raziskujemo družbeno-ekonomske pogoje, ki prav tako prispevajo k ustvarjanju takšnih senzibilitet.

Tekst je del kulturnega projekta kritike in refleksije umetnosti z naslovom »Mapiranje zgodovine in sodobnosti slovenskega eksperimentalnega filma«, ki ga je Ministrstvo za kulturo podprlo v okviru Spodbude kulturnim ustvarjalcem za izvedbo projektov kritike in refleksije umetnosti v letu 2025.