Ena bitka za drugo v finišu premagala Grešnike

Stavnicam in napovedim je bilo zadoščeno, na 98. podelitvi ameriških filmskih nagrad je zmagal film Ena bitka za drugo. Oskarja za režijo je po pričakovanjih (in po 14 nominacijahdoslej) dobil Paul Thomas Anderson. Najtesnejši tekmec tega filma je bila vampirska grozljivka Grešniki, sicer tudi film z največ, kar 16 nominacijami, ki je odnesla nagrado za glavno moško vlogo; osvojil jo je Michael B. Jordan. Za glavno žensko vlogo je bila po pričakovanjih nagrajena Jessie Buckley​ iz filma Hamnet. Ena bitka za drugo, ki je sicer nanizala 13 nominacij, je odnesla vsega skupaj šest oskarjev, Grešniki štiri.

Paul Thomas Andersonje doslej prejel že 14 nominacij, prvič je zmagal. FOTO: Mike Blake Reuters

Podelitev se je začela s komičnim posnetkom, v katerem voditelj Conan O'Brien v interpretaciji Amy Madigan iz filma Ura izginotja (Weapons) teče pred skupino pobesnelih otrok skozi scene vseh pomembnejših filmov. O'Brien, ki je tokrat drugič vodil slavnostno prireditev, je spomnil, da je lani potekala v času, ko je bil Los Angeles v ognju, tokrat pa je »vse super«, s čimer je seveda spomnil na politične razmere v ZDA, že takoj se je tudi spotaknil ob pripombo Timothéeja Chalameta, nominiranca za glavno vlogo v filmu Veličastni Marty, o tem, da nihče več ne gleda opere in baleta. In dodal: »Jezni so samo zato, ker si izpustil džez.«

Timothée Chalamet je bil nominiran za glavno vlogo Na fotografiji s partnerko Kylie Jenner. FOTO: Kevin Winter Gett/Afp

V kaotičnih razmerah, v kakršnih so se znašle ZDA, je spomnil, da so na podelitvi ameriških filmskih nagrad predstavljeni filmi 31 drža s šestih kontinentov. »Ne poklanjamo se le filmu, ampak tudi redki kakovosti danes, optimizmu.«

Prvo nagrado, za najboljšo stransko žensko vlogo, je, kot je običajno, podelila lanska zmagovalka v tej kategoriji Zoë Zaldaña. Kipec je iz njenih rok prejela Amy Madigan, izjemna karakterna igralka, tokrat v stranski vlogi v grozljivki Ura izginotja, v katerem v eni noči izginejo vsi učenci enega razreda, razen enega. Tokrat je bila nominirana drugič, pred štirimi desetletji jo je čast doletela za vlogo v filmu Twice in Lifetime, kar je menda najdaljši premor med dvema nominacijama za žensko. »Sprašujejo me, kakšna je razlika z nominacijo pred 40 leti. V tem, da sem tokrat dobila ta kipec!« je vzkliknila.

Jessie Buckley je v izjemni Chanelovi obleki prevzelaoskarja za glavno žensko vlogo. FOTO:Daniel Cole/Reuters

V tej kategoriji je bilo to manjše presenečenje, saj sta imeli zelo veliko možnosti tudi stranski igralki v favoriziranih filmih. Prav nobenega presenečenja pa ni bilo pri stranski moški vlogi, dobil jo je Sean Penn, ki je zaigral častnika v filmu Ena bitka za drugo.

Ameriška akademija je letos uvedla tudi novo kategorijo, to je oskar za dosežke v kastingu. Predstavili so ga igralci nominiranih filmov, Hamnet, Veličastni Marty, Ena bitka za drugo, Tajni agent in Grešniki. To je bilo prvo večje presenečenje večera, saj je nagrado dobila Casandra Kulikundis, ki je izbirala ekipo za film ena bitka za drugo, za favoritinjo je veljala direktorica za kasting filma Grešniki Francine Maisler, ki je izbirala igralske ekipe za številne velike filme. V tej kategoriji je film Grešniki dobil tudi številne druge filmske nagrade.

Renata Reinsve se je potegovala za glavno žensko vlogo v filmu Sentimentalna vrednost. FOTO: Daniel Cole Reuters

V kategoriji najboljšega celovečernega animiranega filma je pričakovano zmagala Netflixova megauspešnica K-Pop: Lovci na demone. Nagrado za najboljši kratki animirani film je prejel kanadski The Girl Who Cried Pearls (Dekle, ki je jokala bisere). Najboljši dokumentarni film po izboru akademije je Gospod nihče proti Putinu​, v kategoriji najboljši kratki film pa je bil izid izenačen; oskarkja sta tako dobila film The Singers (Pevci) in Two People Exchanging Saliva (Dve osebi si izmenjujeta slino).

Oskarja za najboljšo kostumografijo je dobil Frankestein oziroma kostumografka Kate Hawley, ki je bila za ta film nagrajena že na podelitvi baft, priznanje pa je dobila tudi od ceha kostumografov. Za ustvarjanje »lepe pošasti« Frankesteina so bili nagrajeni tudi mojstri maske, ki so se med drugim zahvalili glavnemu igralcu Jacobu Elordiju, ki je moral maski presedeti več sto ur.