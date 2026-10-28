Ester Ivakič: Upanje in optimizem sta moja supermoč

Pred kratkim se je sklenil 29. Festival slovenskega filma Portorož, pred nami je že 37. Liffe. Obema je med drugim skupno, da je bil na njiju nagrajen celovečerni prvenec Ester Ivakič Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Na lanskem Liffu, na katerem je bil prvič prikazan pred slovenskim občinstvom, je dobil nagrado FIPRESCI, na tokratnem FSF pa štiri vesne: za moško stransko vlogo (Matej Puc), za izvirno glasbo (Alenja Pivko Kneževič in Simon Penšek), za najboljši zvok (Samo Jurca) ter najpomembnejšo – za najboljši celovečerni film. Danes si ga bo mogoče ogledati tudi na televiziji. Enako število nagrad je v Portorožu prejela tudi črna komedija Luke Marčetića Dekle noči. Oba filma sta nastala pod okriljem produkcijske hiše Temporama ter doživela ...