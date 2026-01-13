Slovenski film v pričakovanju evropskih oskarjev

Prvič v zgodovini so za evropske filmske nagrade, ki jih bodo podelili konec tedna v Berlinu, nominirani trije slovenski filmi, od tega dva v dveh kategorijah.

Evropska filmska akademija bo v soboto v Berlinu že 38. podelila evropske filmske nagrade, o katerih odloča njenih več kot 5400 članov. Med nominiranimi so tudi igrani dokumentarni film Igorja Bezinovića Fiume o morte!, animirani celovečerec Zgodbe iz čarobnega vrta ter prvenec Urške Djukić Kaj ti je deklica – vse zaznamuje slovenski pečat. Na podelitvi v Hiši kultur sveta pričakujejo kar 1000 mednarodnih gostov, med njimi tudi znane prejemnike nagrad Eurimages za mednarodno koprodukcijo, nemške producente Maren Ade, Janine Jackowski in Jonasa Dornbacha, italijansko režiserko Alice Rohrwacher, dobitnico nagrade za evropski dosežek v svetovni kinematografiji ter muzo Ingmarja Bergmana, norveško igralko in filmsko ustvarjalko Liv Ullmann, ki ji bodo podelili nagrado za ­življenjsko ...