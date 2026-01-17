Evropski dokumentarec leta slovenska koprodukcija Fiume o morte!

V Berlinu so v soboto zvečer podelili 38. evropske filmske nagrade. V kategoriji za evropski dokumentarec leta je zmagala slovenska manjšinska koprodukcija hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića Fiume o Morte!.

Za evropske oskarje se je potegovalo 88 nominirancev v 22 kategorijah. Med nominiranci so bili trije slovenski filmi, kar je prvič v zgodovini slovenskega filma. Poleg Fiume o Morte! mednje spadata tudi celovečerni prvenec režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica in Zgodbe iz čarobnega vrta v režiji Leona Vidmarja, Davida Sukupa, Patrika Pašša in Jean-Clauda Rozeca.

Zgodbe iz čarobnega vrta je bil prav tako nominiran za najboljši dokumentarni oziroma animirani film, medtem ko se je Kaj ti je deklica potegovala za nagrado Prix Fipresci v kategoriji Evropsko odkritje (European Discovery).

Nagrado za najboljši evropski film leta je dobil film Sentimentalna vrednost Joachima Trierja.