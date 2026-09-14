Peta sezona Faude: kako je resničnost prehitela fikcijo

Ustvarjalci serije Fauda so imeli scenarij za njeno naslednjo sezono že izdelan, potem pa se je zgodil sedmi oktober 2023. Resničnost je prehitela fikcijo in zgodbo so morali napisati na novo. V središče predelanega scenarija so Avi Isaharof, Lior Raz in kolegi tako postavili maščevanje in travmo, ki odtlej močno zaznamujeta izraelsko družbo. Peta – morda tudi zadnja? – sezona je bila spomladi premierno prikazana v Izraelu, zdaj pa je globalno na voljo na Netflixu. Ko sta se Avi Isaharof in Lior Raz, nekdanja pripadnika elitne tajne protiteroristične enote IDF Duvdevan pred več kot desetletjem pogovarjala o pisanju scenarija za serijo, je Raz izrazil željo pokazati svetu, »kolikšno ceno ljudje duševno plačujejo za svoja dejanja«. Pa ne samo oni – tudi njihove družine in prijatelji. ...