FOTO:Festival sredi ustavljenega filmskega gradbišča

To je težko leto za slovenski film. V razmerah, ko so ob pojavu koronavirusa zaradi popolne prekinitve financiranja filmi obstali v različnih fazah – nekateri tik pred snemanjem, drugi v produkciji z zasebnimi premostitvenimi krediti, tretji v fazi postprodukcije –, je tudi izvedba nacionalnega filmskega festivala obvisela v zraku. Kaj bomo sploh gledali na festivalu, je bilo vprašanje zadnjih mesecev.Festival bo, so vsemu navkljub sklenili na Slovenskem filmskem centru (SFC), ki ima prirejanje Festivala slovenskega filma kot pregleda celoletne (oziroma dveletne) domače AV-produkcije zapisano v ustanovnem aktu kot eno od nalog in ...