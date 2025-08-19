Prvi prizori iz filma Belo se pere na devetdeset

Film, ki bo premiero doživel v četrtek na Sarajevskem filmskem festivalu, bo prikazan na tamkajšnjem največjem odprtem prizorišču pod zvezdami (open air premiere program), ki se osredotoča na filme iz nekdanje Jugoslavije. Film, posnet po knjižni uspešnici Bronje Žakelj, je režiral Marko Naberšnik, v glavnih vlogah pa igrajo Lea Cok, Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc. Avtobiografska zgodba pisateljice je postavljena v 80. in 90. leta prejšnjega stoletja, čas nekdanje skupne države Jugoslavije in tudi prva leta po osamosvojitvi Slovenije.

Kot je za Delo pred kratkim pojasnil režiser Marko Naberšnik, sta skupaj s pisateljico pisala in napisala scenarij, ki je ostal zelo zvest knjižni predlogi – predvsem njeni humorni podlagi in optimizmu, čeprav ga prevevajo težke stvari, kot so bolezen, smrt, žalovanje, osamljenost in nerazrešene družinske travme.

Odlomek iz (začetka) romana: Rečejo ti Mita in jaz ti rečem mami. Tako zelo si lepa in tako zelo si moja. Poznam tvoje lase, rjavi so in včasih se zableščijo rdeče. To je takrat, ko nanje posije sonce. Poznam tvojo kožo, obliko zob in ust in črte na dlaneh tvojih rok. Vem, kako dišiš in kako se ti napne žila na vratu, ko se zasmeješ naglas. In poznam tvoje oči, vse tvoje oči. Vem, kakšen je vzorec tvoje torbice, ki si jo včasih sposodim za pred ogledalo, in kakšni so tvoji čevlji, ki si jih nataknem takrat. Vem, kakšne so tvoje navijalke za lase in kakšen je odtenek modre na havbi, pod katero sediš vsako nedeljo zvečer, takrat ko se kopamo, eden za drugim, vsi mi. Jaz se kopam prva, Rok se mora kopati drugi, ker je moj brat in ker je bil dolgo dojenček in z njim dolgo ni bilo možno tekmovati. Z njim se dolgo ni bilo možno niti igrati. Lahko sem ga samo položila na mizo in se šla zdravnike. Slekla sem mu hlače in stikala po njegovem lulčku. Včasih sem poklicala še sosedo Lino, da si je lulček pogledala še ona, ker njen brat, ki je bil tudi dojenček, tega ni pustil.

Prvenec Bronje Žakelj je izšel pri Beletrini leta 2018, prejel Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta in je doslej doživel 12 ponatisov. Jeseni pa se roman vrača v posebni, filmski izdaji s skoraj 60 barvnimi fotografijami iz filma.