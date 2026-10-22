Simon Popek: Slovenski film potrebuje svetovno prepoznavno avtorsko ime

V Ljubljani bo med 11. in 22. novembrom potekal 37. Ljubljanski mednarodni filmski festival - Liffe. Ponudil bo uveljavljene sekcije, na ogled bo 99 celovečernih in 27 kratkih filmov. Izbor prinaša najboljše, kar je trenutno dostopno na tako imenovani umetniški filmski sceni. S programskim direktorjem festivala Simonom Popkom smo se pogovarjali o letošnjih filmskih poudarkih, pomenu srečanj z ustvarjalci, avstrijski kinematografiji in priložnostih za nadaljnji razvoj festivala ter slovenskega filma. »Umetniški film je ogledalo družbe, ogledalo sedanjosti,« poudarja Popek, ki med ključnimi izzivi slovenskega filma izpostavlja tudi pomanjkanje sistematične podpore in mednarodno prepoznavnih avtorskih ...