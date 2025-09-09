Film Kaj ti je deklica Urške Djukić slovenski kandidat za oskarja

Slovenski kandidat za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film leta 2025 je prvenec režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Film, ki je nastal v produkciji SPOK s producentoma Jožkom Rutarjem in Mihom Černcem, je izbrala strokovna komisija Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (ZDSFU).

Sestavljali so jo filmski ustvarjalci različnih profilov, od režiserjev in producentov do igralcev in scenografov (Ven Jemeršić, Miran Zupanič, Olga Toni, Katja Šoltes, Vlado Bulajić, Tomi Matić, Klemen Novak, Tina Smrekar). V utemeljitvi so poudarili, da film presega osebno zgodbo in odpira univerzalna vprašanja telesnosti, identitete ter dekliškega odraščanja.

Posebej so izpostavili vizualno podobo, preplet glasbe in simbolike ter spoštljiv, a drzen pristop k raziskovanju telesnosti in duhovnosti. Ta se »razvija v bogato atmosfero ter večdimenzionalen prostor, prefinjeno povezan z notranjim doživljanjem protagonistke. Djukićeva mojstrsko prepleta intimne detajle – bližnje posnetke telesa, barve in glasove – z močno simboliko, ki izraža napetost med svobodo in represijo. Spoštljiv, a obenem drzen pristop premišljuje telesnost in duhovnost kot soodvisni dimenziji ter gledalca povabi k razmisleku o lastnem odnosu do notranjih procesov odraščanja in univerzalnih vprašanj svobode.«

Kaj ti je deklica je imel svetovno premiero na letošnjem 75. Berlinalu, kjer je prejel nagrado kritikov Fipresci. Film je bil prikazan na festivalih po vsem svetu in prejel vrsto priznanj, med drugim nagrado za najboljšo fotografijo na newyorškem festivalu Tribeca ter nagrado za montažo v Pulju. Redna distribucija poteka v Veliki Britaniji, sledijo pa Francija, Italija, Japonska in ZDA.

V glavnih vlogah nastopata Jara Sofija Ostan (levo) in Mina Švajger. FOTO: SFC

V središču pripovedi je šestnajstletna Lucija, ki se v dekliškem pevskem zboru sooča z vprašanji prijateljstva, želje, vere in svobode. Skozi intimne odnose in prvo soočenje s spolnostjo raziskuje svoje vrednote in osebno identiteto.

Seznam petnajstih držav, ki bodo uvrščene v širši izbor, bo znan 16. decembra. Pet nominirancev bo razglašenih 22. januarja, 98. podelitev oskarjev pa bo 15. marca 2026. Ameriško distribucijo, ki bo ključna pri promociji filma v oskarjevski sezoni, bo vodil distributer Kino Lorber.