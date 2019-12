FOTO:Film Marriage Story s šestimi nominacijami za zlati globus

Igralci Adam Driver, Laura Dern in Scarlett Johansson, režiser Noah Baumbach in producent David Heyman so predstavljali film Marriage Story. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Al Pacino kot vplivni sindikalist Jimmy Hoffa v mafijskem filmu Irec. FOTO: Netflix/promocijsko gradivo

Leonardo Di Caprio in Brad Pitt v filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu. FOTO: Kolosej/promocijsko gradivo

Zlati globusi služijo kot dober namig za to, kateri filmi si bodo prislužili nominacije za oskarja. FOTO: Robyn Beck/AFP

Ločitvena saga Marriage Story v režijiin v produkciji Netflixa vodi v tekmi za nagrade zlati globus, saj si je prislužil šest nominacij, med drugim za najboljšo celovečerno dramo. Po pet nominacij za prestižne nagrade sta prejela še filma Irec (The Irishman) Martina Scorseseja ter Bilo je nekoč...v Hollywoodu Film Marriage Story se bo na podelitvi zlatih globusov potegoval za nagrade za najboljši igrani film v kategoriji drama, za najboljši scenarij, ki ga podpisuje režiser Baumbach, in v kategoriji za originalno glasbo. Za glavni vlogi v filmu sta za zlati globus nominirana, za stransko vlogo pa si je nominacijo prislužila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Si pa Baumbach ni prislužil nominacije za režijo, ki je pripadla režiserjema drugih dveh filmov z največ nominacijami - Scorseseju in Tarantinu. Netflixova produkcija The Irishman se ponaša tudi z nominacijami za najboljši film v kategoriji drama, za scenarij in pa za igralca v stranskih vlogah, kjer sta nominirana takokot. Je pa brez nominacije ostal, ki v Ircu igra glavno vlogo.Tarantinov Bilo je nekoč...v Hollywoodu pa je poleg za režijo nominiran še za najboljši celovečerec v kategoriji muzikalov in komedij, za scenarij, za najboljšo moško glavno vlogo () in najboljšo moško stransko vlogo (Brad Pitt).Veliki nagrajenec beneškega filmskega festivala, Joker v režiji, si je prislužil nominacije za najboljši film v kategoriji drama, režijo in glavnega igralca, dobro pa se je po pisanju AFP odrezala tudi Netflixova drama The Two Popes v režiji, ki je med drugim nominirana za najboljšo celovečerno dramo.Zlati globusi služijo kot dober namig za to, kateri filmi si bodo prislužili nominacije za oskarja. Že 77. podelitev zlatih globusov bo 5. januarja potekala na Beverly Hillsu, dva dni pred koncem odločanja o nominacijah za najbolj zaželene hollywoodske filmske nagrade. Podelitev bo povezoval britanski komedijant