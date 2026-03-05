Ocena filma Nevesta: Ko ženska reče raje bi, da ne

Kar sem želela napisati in povedati, nisem mogla, nam v uvodu Neveste! pojasni Mary Shelley, avtorica Frankensteina, ujeta v limbu stoletij besa in želje po maščevanju usod žensk, ki so podlegle rokam in volji nasilnih, krutih, objestnih moških.

Toda če je režiserka Maggie Gyllenhaal želela prikazati žensko, ki, čeprav ustvarjena za moškega – v tem primeru za Franka, ki si zaželi izkusiti »mesene užitke« in si da, kakopak, za to iz groba izkopati žensko – naposled najde svoje ime, je namesto tega podlegla prijemu, ki se mu trudi zoperstavljati.

Kajti četudi si Frankensteinova nevesta »želi toliko«, v tej neprepričljivi in nedomišljeni krpanki ostaja deklarativno emancipatorna, oropana tako polnokrvne osebnosti kot tudi lastnega agensa.