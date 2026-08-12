Film Palestina 36: Prvo dejanje izgube

»Oljko lahko povsem zanemariš, a bo še vedno obrodila. Enako velja za Palestince. Čeprav nas zatirajo in nam nihče ne pomaga, vztrajamo naprej, da preživimo,« je pred leti za Nedelo dejal Ejad Tamalah. Tako je bilo že dolgo tega in je še danes, že obstoj je dejanje upora. Še pred Izraelci in nakbo ter pozneje obema intifadama so bili tam Britanci, proti njim pa je v obdobju 1936–1939 izbruhnila velika arabska oziroma palestinska vstaja. Škorenj je ostal, zamenjal se je le tisti, ki ga nosi. O tem širše ne prav poznanem, toda za zgodovino Palestine pomembnem dogodku je nastal film po scenariju in v režiji priznane palestinske režiserke Annemarie Jacir. Tako kot njeni prejšnji trije celovečerci je tudi ta postal kandidat za nominacijo za tujejezičnega oskarja ter se uvrstil v ožji izbor. ...