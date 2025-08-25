Filma, ob katerih smo se naučili smejati – smejati vsemu

V nadaljevanju preberite:

Nema klasika Zlata mrzlica (1925) je bila v času nastanka Chaplinov daleč najzahtevnejši projekt, tako logistično kot tehnično, na videz zahtevna je že sama premisa, kajti genij komedije se v njej posveti temi lakote in revščine. Chaplin, ki je verjel, da si tragedija in komedija nista tuji, temveč sta sestri, pri čemer humor lahko služi kot sredstvo za soočanje in premagovanje, se je do zamisli za film dokopal po ogledu fotografij klondiške zlate mrzlice, ki je proti Kanadi gnala okoli 100.000 upajočih – cilj naj bi jih doseglo le od 30.000 do 40.000, bogastvo pa le nekaj sto.