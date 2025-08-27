  • Delo d.o.o.
    Film & TV

    Filmi, ki odsevajo čas pošasti

    Mostra: Benetke v znamenju najstarejšega filmskega festivala na svetu – Otvoritveni film Paola Sorrentina Milost; Werner Herzog nagrado za življenjsko delo
    Nemškemu avtorju in pisatelju Wernerju Herzogu bodo na festivalu podelili zlatega leva za življenjsko delo. Foto Reuters
    Nemškemu avtorju in pisatelju Wernerju Herzogu bodo na festivalu podelili zlatega leva za življenjsko delo. Foto Reuters
    Vesna Milek
    27. 8. 2025 | 15:15
    27. 8. 2025 | 15:19
    6:56
    Nocoj se bo s filmom La Grazia (Milost) režiserja Neskončne lepote Paola Sorrentina, v katerem se je oskarjevec ponovno, že sedmič, združil z igralcem Tonijem Servillom, odprl 82. beneški festival.

    Prvi dan festivala bodo prikazali tudi težko pričakovani film Mati makedonske avtorice Teone Strugar Mitevske, znane po filmih, ki so tudi slovenske koprodukcije (Vertigo), Bog obstaja, ime ji je Petrunija, Ženska, ki si je otrla solze in Najsrečnejši človek na svetu.

    Prvi dan festivala bodo prikazali težko pričakovani film makedonske avtorice Teone Strugar Mitevske Mati, ki govori o sedmih dneh v življenju matere Tereze. Foto promocijsko gradivo
    Prvi dan festivala bodo prikazali težko pričakovani film makedonske avtorice Teone Strugar Mitevske Mati, ki govori o sedmih dneh v življenju matere Tereze. Foto promocijsko gradivo

    Njen novi film, ki sta ga soustvarili s scenaristko Elmo Tataragić, sicer selektorico sarajevskega filmskega festivala, govori o sedmih dneh v življenju matere Tereze, ustanoviteljice reda misijonark ljubezni, rojene leta 1910 v Skopju albanskim staršem.

    »V filmu sem želela raziskati človeško plat ženske, o kateri smo se učili kot o mitu,« je dejala Teona Strugar Mitevska, ki se tudi sicer, kot pravi, v svojih filmih osredotoča na nepopolnosti pri svojih likih, na njihovo krhkost, ambicije, na neprijetne vidike osebnosti.

    Variety je sporočil, da je v Benetke iz Rima prispel legendarni režiser Francis Ford Coppola, ki bo na otvoritveni slovesnosti podal slavilni govor »laudatio« v čast kontroverznemu nemškemu avtorju in pisatelju, Wernerju Herzogu, katerega veličasten opus obsega več kot šestdeset filmov, med njimi Aguirre, srd božji, Fitzcarraldo in Nosferatu, fantom noči.

    Na festivalu bo prikazan Herzogov novi dokumentarec Ghost Elephants (Sloni duhovi), ki govori o iskanju črede neulovljivih slonov v skoraj neposeljenem delu angolskega višavja.

    Zlatega leva za življenjsko delo bo dobila tudi Kim Novak, ki je med drugim ustvarila ikonično vlogo v Hitchcockovi Vrtoglavici.

     

    Na festivalu se 30. avgusta pričakuje pro-palestinski protest, medtem ko je skupina Venice4Palestine pozvala Biennale, naj umakne vabila Gerardu Butlerju in Gal Gadot, ki sta dolgo podpirala izraelsko vlado. Oba igralca sta del zvezdniške zasedbe v filmu Juliana Schnabla In The Hand of Dante. 

    Festival v nevarnih časih

    Kot je za Guardian dejal tudi umetniški direktor beneškega festivala Alberto Barbera, so rdeča nit letošnjega pošasti, od fantastičnih bitij, ki jih je ustvaril Guillermo del Toro, pa do »resničnih pošasti prejšnjega stoletja. Videli bomo filme o diktatorjih iz preteklosti in sedanjosti, od Mussolinija in Ceaușescuja do Gadafija in Putina, in videli bomo filme o grozotah vojne v Ukrajini in Gazi in grožnji atomske bombe.«

    Prvi, ki bo predstavil svojo pošast, svojo vizijo Frankensteina (v produkciji Netflixa), je mehiški režiser Guillermo del Toro, ki ga poznamo po temačnih fantazijskih filmih, kot je Favnov labirint. Na Mostri bomo v tekmovalnem programu videli tudi politični triler Oliviera Assayasa Čarovnik Kremlja, ki prikazuje Putinov vzpon na oblast, v njem bodočega ruskega predsednika igra Jude Law.

    Dokumentarni film Džihan K. z naslovom Moj oče in Gadafi obravnava izginotje njenega očeta Mansurja Rašida Kihije, mirnega voditelja opozicije libijskemu diktatorju, v Kairu leta 1993.

    Film romunskega avtorja Mihaia Mincana Mlečni zobje, ki se dogaja v zadnjih dneh diktature Nikolaa Ceaușescuja, govori o mladem dekletu, ki postane zadnja priča skrivnostnega izginotja svoje sestre v romunskem mestecu, medtem ko je film Pietra Marcella z naslovom Duse portret umetnice Eleonore Duse v času naraščajočega fašizma v Mussolinijevi Italiji.

    Oskarjevka Kathryn Bigelow se predstavlja s trilerjem A House of Dynamite, v katerem igrata Idris Elba in Rebecca Ferguson, v njem spremljamo uradnike Bele hiše, ki se spoprijemajo z grožnjo raketnega napada na ZDA.

    Film tunizijske avtorice Kaouther Ben Hania z naslovom The Voice of Hind Rajab pripoveduje zgodbo petletne palestinske deklice, ki je umrla leta 2024, med obstreljevanjem izraelskih sil. Film vključuje pretresljive posnetke zadnjega telefonskega pogovora med deklico in reševalnimi službami.

    Ukrajinski producent Aleksander Rodnjanski, ki ga je rusko sodišče zaradi njegovega protivojnega stališča v odsotnosti obsodilo na osem in pol leta zapora, bo premierno predstavil svoj dokumentarni film Notes of a True Criminal, v katerem razmišlja o zgodovini Ukrajine in njenih osebnih žrtvah.

    Kot je dejal umetniški direktor Alberto Barbera, so rdeča nit tokratnega festivala pošasti vseh vrst. Foto Stefano Rellandini/AFP
    Kot je dejal umetniški direktor Alberto Barbera, so rdeča nit tokratnega festivala pošasti vseh vrst. Foto Stefano Rellandini/AFP

    »Živimo v resnično nevarnih časih,« je še dejal direktor festivala Barbera. »Spadam v generacijo po drugi svetovni vojni, ki je verjela, da je mir trajen. Toda svet, ki smo ga poznali, se ruši. Soočamo se z vojnami na vseh koncih sveta in grožnjo jedrskega orožja. Filmski ustvarjalci se na to odzivajo z vrnitvijo k realističnemu filmu. Ne dajejo vedno odgovorov, a vedno postavljajo vprašanja.«

    Barbera pričakuje, da bo letošnji festival zaznamovale tudi politične demonstracije. »Benetke niso zaprt prostor, ampak prostor za soočenje,«je dejal.

    Na festivalu se 30. avgusta pričakuje pro-palestinski protest, medtem ko je skupina Venice4Palestine pozvala Biennale, naj umakne vabila Gerardu Butlerju in Gal Gadot, ki sta dolgo podpirala izraelsko vlado. Oba igralca sta del zvezdniške zasedbe v filmu Juliana Schnabla In The Hand of Dante. 

    Za zlatega leva 21 filmov

    Za zlatega leva se bo letos potegovalo 21 filmov, žirijo pa bo vodil Alexander Payne, dvakratni oskarjevec, režiser filmov Stranpoti, Gospod Schmidt in Nebraska.

    Za najbolj težko pričakovane filmepo mnenju Guardiana veljajo še Bugonia grškega avtorja Jorgosa Lantimosa z Emmo Stone v glavni vlogi, komedija Jay Kelly Noaha Baumbacha z Georgeem Clooneyjem, Adamom Sandlerjem, Lauro Dern ter film The Smashing Machine Bennyja Safdieja z Dwaynom Johnsonom in Emily Blunt.

    V tekmovalnem programu sta tudi antologija Father Mother Sister Brother cineasta Jima Jarmuscha z Adamom Driverjem, Cate Blanchett, Charlotte Rampling in Tomom Waitsom ter film No Other Choice Parka Čan Vuka.

    Zunaj konkurnce bo na ogled tudi italijansko slovenska koprodukcija Sveti deček, ki ga je režiral Paolo Strippoli, slovenski koproducent filma je Spok Films (Jožko Rutar in Miha Černec)

    Več iz teme

    venice film Festivalfilmski festivalbeneški filmski festivalMostrazlati levmati terezaWerner HerzogAlberto BarberaGal GadotAlexander PayneTeona Strugar Mitevska

    Novice  |  Slovenija
    Diplomacija

    Slovenski veleposlanik predčasno zapušča Izrael

    Pri odhodu Bogdana Batiča naj bi šlo za osebne razloge.
    27. 8. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Obupani Putinov zaveznik stavi na Trumpovo pomoč

    Tudi po odvzemu mandata se Milorad Dodik vede, kot da še vedno vodi Republiko Srbsko.
    Novica Mihajlović 27. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizozemska

    Kljub štiridnevnemu delovniku, ki je tukaj že nekaj običajnega, BDP raste

    Nizozemska je s krajšim delovnim tednom dosegla visoko produktivnost in srečne otroke, a se sooča z neenakostjo med spoloma in pomanjkanjem delavcev.
    27. 8. 2025 | 17:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prometni zastoji

    Ribič težave na primorski avtocesti zvrnil na sosede

    Do zastojev na mejnem prehodu Fernetiče, kamor je preusmerjen tranzitni tovor, prihaja zaradi mejne kontrole na italijanski strani.
    27. 8. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Taylor Swift in Travis Kelce

    Baby, reci da!

    Vpliv zvezdniške zaroke na ameriško politiko, čeprav ni volitev.
    Barbara Kramžar 27. 8. 2025 | 17:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizozemska

    Kljub štiridnevnemu delovniku, ki je tukaj že nekaj običajnega, BDP raste

    Nizozemska je s krajšim delovnim tednom dosegla visoko produktivnost in srečne otroke, a se sooča z neenakostjo med spoloma in pomanjkanjem delavcev.
    27. 8. 2025 | 17:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prometni zastoji

    Ribič težave na primorski avtocesti zvrnil na sosede

    Do zastojev na mejnem prehodu Fernetiče, kamor je preusmerjen tranzitni tovor, prihaja zaradi mejne kontrole na italijanski strani.
    27. 8. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Taylor Swift in Travis Kelce

    Baby, reci da!

    Vpliv zvezdniške zaroke na ameriško politiko, čeprav ni volitev.
    Barbara Kramžar 27. 8. 2025 | 17:48
    Preberite več
