  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Film & TV

    Nerina Kocjančič: V slovenskem filmu se je uveljavil ženski pogled

    Začenja se tržaški filmski festival, ki bo v programu Divje vrtnice izpostavil slovenske režiserke. Kuratorka Nerina Kocjančič jih je vanj uvrstila 23.
    Nerina Kocjančič je vodja promocije in distribucije pri Slovenskem filmskem centru. FOTO: arhiv SFC
    Galerija
    Nerina Kocjančič je vodja promocije in distribucije pri Slovenskem filmskem centru. FOTO: arhiv SFC
    Nina Gostiša
    16. 1. 2026 | 17:53
    A+A-

    Program Divje vrtnice združuje raznolik nabor filmov – od mednarodno nagrajevanih celovečercev do kratkih in dokumentarnih del več generacij. Kateri so bili glavni kuratorski kriteriji, po katerih ste sestavili izbor?

    Hotela sem predstaviti začetek ženskega ustvarjanja igranega celovečernega filma pri nas, ki ga predstavljata Maja Weiss in Hanna Slak, v tokratni tržaški predstavitvi Hanna Slak s prvencem Slepa pega (2002), Maja Weiss pa z drugim filmom Instalacija ljubezni (2007). Sledilo je zatišje, leta 2014 pa je Sonja Prosenc posnela prvenec Drevo. Kontinuirana produkcija filmov režiserk se je začela leta 2018 in je bila mejnik z vstopom cele generacije režiserk – od Sonje Prosenc do Urše Menart, Sare Kern in Urše Djukić.

    Podobno je bilo na področju dokumentarnega filma, na katerem so se prvoborki Petri Seliškar pridružile Nina Blažin, Maja Prettner in Maja Doroteja Prelog. Nekatere avtorice celovečernih filmov se predstavljajo tudi s kratkimi filmi, izjema so avtorice animiranih kratkih filmov, med katerimi izstopa Špela Čadež, ki je eno izmed najbolj uveljavljenih imen ne samo slovenskega, ampak tudi evropskega animiranega filma.

    image_alt
    Večina trpi med štirimi stenami, midva pa sva šla trpet na platno

    Več filmov v programu ima izrazito mednarodno festivalsko pot. Kako pomembno se vam zdi, da Trst deluje kot prostor njihovega srečanja ter s tem njihove umestitve v skupni slovenski kontekst?

    Posamezni uspehi filmov na glavnih festivalih opozorijo na pomembnost nacionalne kinematografije, če so ti redni in odmevni. Za zdaj je slovenska kinematografija na začetku te poti. Retrospektive, kot je tržaška, so pomembne, ker posamezne uspehe ponovno utrdijo, filmi pa se v novem kontekstu lahko predstavijo in berejo na nov, drugačen način.

    V programu se prepletajo igrani, dokumentarni in animirani filmi ter izrazito intimne avtorske perspektive. Ste pri izboru zaznali skupne tematske ali estetske poudarke, ki bi govorili o stanju slovenskega ženskega filmskega ustvarjanja danes?

    V slovenskem filmu se je ženski pogled lahko končno uveljavil tako za kamero kot pred njo. Še do nedavnega v slovenskem filmu ni bilo žensk v glavnih vlogah. Zdaj imamo junakinje, ki se spopadajo z odraščanjem, smrtjo, svojo vlogo v družini in družbi.

    image_alt
    Kukla: Pred seboj ne moreš zbežati

    Divje vrtnice so del širšega festivalskega sklopa, posvečenega ustvarjalkam iz srednje in vzhodne Evrope. Kako se slovenske režiserke po vašem umeščajo v ta regionalni okvir in kje se kaže njihova specifičnost?

    Trenutne produkcijske razmere v regiji se razlikujejo od države do države. Glede na dvig proračunskih sredstev za film, ki ga je izvedlo slovensko ministrstvo za kulturo, so perspektive slovenskega filma in z njim režiserjev in režiserk med boljšimi v regiji.

    Zakaj tak poudarek na proračunu? Ker samo ta lahko omogoči razvoj dobrih idej in enakovredno zastopanost tako ženskih kot moških pogledov. Trenutno je na primer priznana režiserka Jasmila Žbanić, dobitnica berlinskega medveda [Grbavica] in evropske filmske nagrade za najboljši film [Quo vadis, Aida?], na družbenih omrežjih pozvala k množičnemu zbiranju sredstev (crowdfunding) za njen novi film, ker je v Bosni in Hercegovini javna podpora domači kinematografiji že nekaj časa blokirana.

    Večina predstavljenih filmov je nastala s podporo Slovenskega filmskega centra.

    Javno financiranje je ključno najprej za produkcijo filma, ki bo lahko konkuriral sodobnim standardom v mednarodnem okolju, znotraj tega pa morajo vsakokratne komisije, ki izbirajo program, nameniti posebno pozornost prepoznavanju pomembnih tem in novim pristopom.

    Pri promociji in mednarodni vidnosti režiserk je najpomembnejše sodelovanje z različnimi festivali in ustanovami, ki ustvarjajo filmske programe, znotraj katerih je treba najti interes in okvir za podobne predstavitve, kot je tržaška.

    Program Divje vrtnice je na sporedu med 17. in 19. januarjem v Teatru Miela v Trstu.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Evropske filmske nagrade

    Slovenski film v pričakovanju evropskih oskarjev

    Prvič v zgodovini so za evropske filmske nagrade, ki jih bodo podelili konec tedna v Berlinu, nominirani trije slovenski filmi, od tega dva v dveh kategorijah.
    Nina Gostiša 13. 1. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Filmski režiser

    Igor Bezinović: Antifašizem je danes antimilitarizem

    Fiume o morte! ponuja filmski vpogled v kompleksno zgodovino Reke, kjer zgodovina, politika in kultura prepletajo identiteto mesta.
    Nina Gostiša 10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Boj proti draginji

    Nakupi v Avstriji bodo še cenejši

    Severna soseda je napovedala za polovico nižji DDV na izbrana osnovna živila ter tudi znižanje cen elektrike za gospodinjstva.
    Karel Lipnik 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vizumi

    Balkanskim zaveznicam Trump zaprl vrata, Srbija izjema

    Začasna ustavitev izdajanja vizumov za priseljevanje v ZDA je zajela pet od šestih balkanskih kandidatk za članstvo v EU.
    Novica Mihajlović 15. 1. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Poraba elektrike

    Nov rekord v konici odjema elektrike v Sloveniji

    Sneg je 8. januarja prekril tudi sončne elektrarne, temperature pa so padle.
    15. 1. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več

    Več iz teme

    slovenski filmislovenski filmski centerNerina Kocjančič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vino

    Nova vinska kraljica: Osredotočila se bom na povezavo med vinom in športom

    Niko Martinčič je okronala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić.
    16. 1. 2026 | 19:47
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Instagram

    Kaja in Arina pokazali postavo, Pogačar na snegu z Urško

    Zbrali smo nekaj objav slovenskih in tujih vrhunskih športnikov, s katerimi so nagovorili svoje sledilce na družbenem omrežju instagram.
    16. 1. 2026 | 18:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Šeškov novi trener je motiviran: Želimo biti na vrhu

    Nogometaše Manchester Uniteda jutri čaka mestni derbi s Cityjem. Na klopi bo Šeška in soigralce prvič po letu 2021 vodil Michael Carrick.
    16. 1. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javna varnost

    Šutarjev zakon se izvaja, a je povzročil številne težave

    Policija deluje po novem zakonu. Tatvine majhnih vrednosti so le še prekršek, ne več kaznivo dejanje.
    Tomica Šuljić 16. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Divje vrtnice v Trstu

    Nerina Kocjančič: V slovenskem filmu se je uveljavil ženski pogled

    Začenja se tržaški filmski festival, ki bo v programu Divje vrtnice izpostavil slovenske režiserke. Kuratorka Nerina Kocjančič jih je vanj uvrstila 23.
    Nina Gostiša 16. 1. 2026 | 17:53
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester

    Šeškov novi trener je motiviran: Želimo biti na vrhu

    Nogometaše Manchester Uniteda jutri čaka mestni derbi s Cityjem. Na klopi bo Šeška in soigralce prvič po letu 2021 vodil Michael Carrick.
    16. 1. 2026 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javna varnost

    Šutarjev zakon se izvaja, a je povzročil številne težave

    Policija deluje po novem zakonu. Tatvine majhnih vrednosti so le še prekršek, ne več kaznivo dejanje.
    Tomica Šuljić 16. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Divje vrtnice v Trstu

    Nerina Kocjančič: V slovenskem filmu se je uveljavil ženski pogled

    Začenja se tržaški filmski festival, ki bo v programu Divje vrtnice izpostavil slovenske režiserke. Kuratorka Nerina Kocjančič jih je vanj uvrstila 23.
    Nina Gostiša 16. 1. 2026 | 17:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo