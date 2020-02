Francoska filmska akademija po večinskih nominacijah za Polanskega odstopila

AFP Film Romana Polanskega Obtožujem! je nominiran tako za najboljši film kot za režijo. FOTO: Guillaume Souvant/AFP

Celoten odbor francoske filmske akademije, ki podeljuje cezarje, francoske ekvivalente ameriških oskarjev, je v četrtek, dva tedna pred letošnjo podelitvijo nagrad, odstopil. Odstop se je zgodil po kritikah, ki so akademijo doletele po tem, ko je največ nominacij za nagrade dobil režiserza svoj najnovejši film Obtožujem!.Odbor akademije je odstopil po tem, ko je več kot 200 igralcev, producentov, režiserjev in filmskih osebnosti zahtevalo temeljito reformo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je v izjavi zapisala akademija, se je odbor za odstop odločil soglasno »v čast tistih moških in žensk, ki so ustvarjali filme v letu 2019«, ter da bi našli mir in zagotovili, da festival filma ostane festival.»Kolektivna odločitev bo omogočila popolno prenovo odbora,« je še zapisala akademija.Ta je postala tarča kritik po tem, ko je 12 nominacij za cezarje, ki jih bodo podelili 28. februarja, dobil Polanski, ki zdaj živi v Franciji. V ZDA ga iščejo zaradi posilstva 13-letnega dekleta, v Hollywoodu pa je persona non grata. Njegov film Obtožujem! o pregonu judovskega vojaškega častnika Alfreda Dreyfusa, ki so ga po krivem obtožili vohunstva, je sicer nominiran tako za najboljši film kot za režijo.Kot poroča AFP, bodo po podelitvi cezarjev sklicali generalno skupščino, da bi izvolili nov odbor in poslovodstvo, ki bosta poskušala posodobiti akademijo.Več kot 200 igralcev, producentov, režiserjev in filmskih osebnosti je v sredo v odprtem pismu opozorilo na disfunkcionalnost akademije in nejasnosti pri finančnem delu. Pritožili so se tudi, da se ustanovni akti cezarjev že dolgo niso spremenili in da skoraj 5000 članov akademije ne dobi glasu ali besede pri njenih odločitvah.Odbor akademije je v odgovoru napovedal, da bo agencijo ministrstva za kulturo, pristojno za film, zaprosil, naj imenuje mediatorja, ki bi nadziral temeljito reformo aktov in upravljanje. Pred tem je akademija napovedala ukrepe za večjo zastopanost žensk v svojem članstvu in pri predstavitvah.Vključitev Polanskega med nominirance za cezarje so obsodili francoska ministrica za enakost med spoloma, feministke in filmski kritiki, v akademiji pa so odgovorili, da ne gre pričakovati, da bodo pri ocenjevanju filmov zavzemali »moralna stališča«.Več francoskih feminističnih skupin je tiste, ki glasujejo o cezarjih, pozvalo, naj film Polanskega zavrnejo, pozvale pa so tudi k protestu pred podelitvijo nagrad, ki bo predvidoma potekala v pariški dvorani Pleyel.»Ko se mobiliziramo, se stvari zgodijo,« je feministična skupina Nous Toutes (Mi vsi) zapisala na twitterju. V še eni skupina, Osez le feminisme (Drzniti si feminizem), pa so dejali: »Predstavljajte si, kaj sledi. Nov glasovalni odbor brez moške samozavesti, nejasnosti in seksizma. Bomo končno nehali ploskati posiljevalcem in pedofilom na begu?«