Frank Herbert: Razvoj zgodbe s Peščenega planeta

Roman Peščeni planet (Dune) velja za eno ključnih del svetovne literature. Potem ko smo lani končno najprej dobili njegov prevod, je konec leta pri založbi Sanje izšlo še nadaljevanje Mesija s Peščenega planeta.Peščeni planet ameriškega pisatelja Franka Herberta in njegovo nadaljevanje sta sprva veljala za »manjvredno« literaturo, ki so jo predalčkali med znanstveno fantastiko. Vendar so se ta roman in tudi nekaj podobnih izjemnih del, ki so jih napisali Douglas Adams, Kurt Vonnegut, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, Ray Bradbury in drugi, sčasoma uveljavili kot vrhunska literarna dela, ki so imela močan vpliv na svetovno ...