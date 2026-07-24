Ganljiva in hudomušna pripoved o ovcah, ki rešujejo umor

Zamislite si, da se pasete na travniku, ki se razteza nedaleč od mirne angleške vasi. Tam se pasete že dolgo, pasli so se že tisti pred vami in tisti pred njimi in tisti še prej. Vsi so spokojno živeli, kajti ovce se, verjamete, rabijo zgolj in samo za volno, poleg tega ne umrejo, pač pa se, verjamete, ena po ena spremenijo v oblake. Vse je natanko tako, kot mora biti – dokler se nekega dne ne zbudite in v jutranjem soncu zagledate ljubega pastirja, kako mrtev leži pred prikolico. Ne, ne mrtev: umorjen. Tako nekako vstopimo v film Ovce detektivke (Sheep Detectives), ki ga je podpisal režiser Kyle Balda, znan predvsem po seriji filmov o minionih, scenarist Craig Mazin pa ga je napisal na podlagi romana pisateljice Leonie Swann iz leta 2005. Gre za nekakšen spoj filmov, kot sta Babe in ...