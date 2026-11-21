Film 17 scenaristke in režiserke Kosare Mitić iz Severne Makedonije je na letošnjem Liffu prejel glavno nagrado vodomec za najboljši film. Žirija je ocenila, da je filmska pripoved z vidika najstnice prava mojstrovina. Nagrado zmaj, ki jo je z glasovanjem izbralo občinstvo, je prejel film Zelene oči Fanny Liatard in Jeremyja Trouilha.

Mitić je prvenec posnela po navdihu resničnega dogodka, o katerem je brala v makedonskih medijih. Vanj je postavila 17-letno Saro, ki prikriva nosečnost in je priča spolnemu napadu na sošolko med šolskim izletom. Na izletu Sara rodi na zanemarjenem stranišču, otroka odloži v koš za smeti in se vrne na avtobus, kasneje pa si premisli.

Scenaristka in režiserka Kosara Mitić je ob prejemu glavne nagrade letošnjega Liffa za film 17 povedala, da ne želi udobnih tematik. »Želim teme, pri katerih ni mogoče bežati, ampak se je treba soočiti, saj se dogajajo tudi v realnem življenju,« je ob prejemu vodomca povedala za STA.

Žirija, v kateri so bili vodja festivala Crossing Europe v Linzu Sabine Gebetsroither, hrvaški režiser Zvonimir Jurić ter srbsko-slovenska scenaristka in dramatičarka Ana Lasić, je v obrazložitvi zapisala, da bolečina in osamljenost, ki ju prinaša rojstvo v ta svet, ter odraščanje brez vodenja opredeljujejo generacijo mladih, večinoma prepuščenih samim sebi.

Njihova samotna pot, zaznamovana z gnevom in obupanim klicem na pomoč, nosi simbolično breme razpadajoče družbe. Film 17 so označili za ponotranjeno izkušnjo, ki gledalca z intimnimi bližnjimi posnetki posrka vase in potopi v intenzivnost težavnega sveta protagonistke.

»Ne le zgodba o odraščanju, je eksplozivna, katarzična odiseja, ki ostane v spominu še dolgo po odjavni špici. Čustveni vtis je globok, igra pa preprosto briljantna - vsak trenutek se zdi neizogiben, gledalca že na samem začetku potegne v vrtinec dogodkov. Surovo, pretresljivo in prevzemajoče filmsko popotovanje,« je zapisala žirija.

Film je prejel tudi nagrado mednarodne žirije svetovnega združenja filmskih kritikov in novinarjev Fipresci, in sicer zaradi pomembnosti obravnavane teme, ker zavrača senzacionalistično prikazovanje travmatičnih trenutkov zgolj za šokanten učinek ter zaradi izjemno doživetega in pogumnega nastopa glavne igralke v njenem celovečernem debiju.

Poleg nagrade občinstva zmaj, ki jo je z najvišjo povprečno oceno 4,62 prejel film Zelene oči, so na nocojšnji zaključni slovesnosti 37. Liffa podelili še nagrado za najboljši kratki film, nagrado mladinske žirije Kinotrip ter nagrado žirije Art kino mreže Slovenije. Za kratki film je nagrado prejel film Tamare Todorović Nihče ni nič rekel.

Žirija za to nagrado, v kateri so bili Gabriel Fieger, Barbara Borčić in Nebojša Slijepčević, ga je označila za napeto in vznemirljivo raziskovanje starševske odgovornosti, kolektivne krivde ter krhkih meja med nedolžnostjo in nasiljem. Film gledalca sooča z neprijetnimi vprašanji, kot so, kako vzgajamo svoje otroke, česa nočemo videti in kako hitro lahko molk preraste v sostorilstvo.

Žirija je podelila še posebno omembo filmu Marčevska zima režiserke Natalie Mirzoyan. Od petih filmov, nominiranih za Kinotripovo nagrado mladinske žirije, je nagrado prejel film Marine Atlan La Gradiva, ki so ga označili za kristalni odsev svoje generacije, žirija Art kino mreže pa je nagradila film Pogled nazaj, ki ga je režiral Hirokazu Kore-eda.

Film je ganljiv poklon prijateljstvu in ustvarjalnosti ter pretanjen portret odnosov, ki nas oblikujejo in ostajajo del nas tudi takrat, ko minejo, je zapisala v obrazložitvi. Na letošnjem Liffu so prikazali 100 celovečernih in 27 kratkih filmov iz 55 držav. Glavnega zmagovalca bodo ponovno zavrteli v ponedeljek zvečer v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma, so sporočili s festivala.