Gledanost je prvi pogoj za nastanek serije

»Zakaj pri nas nikoli ne posnamejo neke akcijske serije, kriminalke? Same družinske limonade, Pod sosedovo streho pa to. Pa kdo to gleda, stari?« v tarantinov­sko navdihnjeni uvodni­ sekvenci domače (kriminalne) tv-serije Truplo kriminalec Rade sprašuje svojega vajenca. Pa res, zakaj? Gotovo ne more biti vzrok to, da je pri nas kriminal preveč beden, kot mu odgovori kolega. Od takrat, ko je nastala tv-serija Truplo (2018), ki jo predvajajo na naročniškem portalu videa na zahtevo Voyo, smo dobili kar nekaj zglednih serijskih kriminalnih dram, a vprašanje je še vedno na mestu. ...