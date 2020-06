FOTO:Gledati svet z drugimi očmi

Vreme morda res spominja na marec, toda dogodki zadnjih treh mesecev so popolnoma spremenili svet ter naš pogled nanj in nase. Filme, ki bi jih morali videti marca, bomo po prestani izkušnji gotovo gledali z drugimi očmi. Festival se bo nocoj v Kosovelovi dvorani, ki bo prilagojena preventivnim ukrepom, uradno začel z makedonsko poemo o tradicionalnem ruralnem življenju v osami Medena dežela. »Pred približno desetimi leti smo na Festivalu dokumentarnega filma pripravili tematski sklop Smrt delavca, ki je obravnaval nevzdržne razmere delovne sile. Danes ob prekariatu, slabih razmerah in vegetiranju na družbenem robu kljub ...