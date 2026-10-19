Grdo odpeta pesem svojo vesno najde

Na 29. Festivalu slovenskega filma v Portorožu se je bitka med lanskimi favoriti in prihajajočimi uspešnicami končala z razdelitvijo nagrad vsem izstopajočim filmom. Glavni zmagovalec je lanska mednarodna festivalska uspešnica, film z enim najdaljših naslovov vseh časov, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo režiserke Ester Ivakič. Poleg nagrade za najboljši film so mu pripadle še vesne za stransko moško vlogo (Matej Puc), glasbo (Alenja Pivko Kneževič in Simon Penšek) in zvok (Samo Jurca). Tri vesne je osvojil film Dekle noči režiserja Luke Marčetića, ki je prepričal tudi žirijo društva slovenskih filmskih publicistov za nagrado fipresci, po dve vesni pa Izgubljeni sin režiserja Darka Štanteta in Vse, kar je narobe s tabo režiserke Urše Menart, ...