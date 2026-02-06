Gregor Božič: Naš odnos do obdelovanja zemlje se spreminja

V nadaljevanju preberite:

Režiser, direktor fotografije in raziskovalec starih sadnih sort Gregor Božič (1984) se je v zadnjih letih podpisal pod kopico mojstrskih filmov, ki so glasno odmevali tako doma kot po svetu – kot direktor fotografije je sodeloval pri filmih Človek, ki ni mogel molčati (režija Nebojša Slijepčević) in Fiume o morte! (režija Igor Bezinović), kot režiser, direktor fotografije, soscenarist in somontažer pa je ustvaril kratki film Navadna hruška. Vrhunski opus, s katerim »spodbuja razmislek o trajnosti, dediščini ter človekovem odnosu z zemljo, Zemljo … in s filmom«, je Božiču letos prinesel nagrado Prešernovega sklada.