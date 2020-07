Grossmannov festival: Koča ali 1BR?

Kočo sta skupaj postavila Severin Fiala in Veronica Franz, tudi scenarista in režiserja odmevne srhljivke Lahko noč, mamica. Tokrat sta film posnela v angleščini, a sta iz predhodne stvaritve ohranila skoraj vso bistveno motiviko: hišo na samem, krhko protagonistko, par sorojencev, ki se mu protagonistka zameri, ter nesporazum, zaradi katerega se njihovo sobivanje nevarno zaplete. Aidenova (Jaeden Martell) in Miina (Lia McHugh) mama Laura (Alicia Silverstone) stori samomor, ko ji njun oče Richard (Richard Armitage) pove, da se hoče dokončno ločiti in zaživeti z novo partnerko Grace (Riley Keough). Pol leta po Laurinem ...