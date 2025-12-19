Guardian na seznam najboljših filmov leta uvrstil slovenski film

Britanski medij Guardian je ob koncu leta pripravil seznam najboljših filmov, ki so bili letos na velikih platnih v Združenem kraljestvu.

Za najboljši film leta so razglasili visokoproračunski hollywoodski spektakel Ena bitka za drugo Paula Thomasa Andersona, v hudi konkurenci svetovne filmske produkcije pa se je na seznam prebil tudi slovenski film.

Visoko, na 13. mesto, je Guardian postavil slovenski film Kaj ti je deklica režiserke Urške Djukić. »Ta izjemno privlačni slovenski prvenec na novo izumlja klišejsko idejo o spolnem prebujanju katoliškega dekleta in dokazuje, da noben učitelj ne more biti tako krut kot učitelj glasbe,« so zapisali v kratki obrazložitvi izbora.

Guardianovega filmskega kritika Petra Bradshawa je film navdušil, že pred meseci ga je v kritiki ocenil s kar petimi zvezdicami. »To je izjemno privlačen in izjemno odigran film,« je zapisal Bradshaw.

Film Kaj ti je deklica je sicer tudi slovenski kandidat za oskarja. Na letošnjem 75. Berlinalu je prejel nagrado kritikov Fipresci ter po festivalih po svetu še vrsto drugih nagrad in priznanj, med drugim nagrado za najboljšo fotografijo na newyorškem festivalu Tribeca ter nagrado za montažo v Pulju.