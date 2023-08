Hollywoodska stavka segla tudi do Lida

V Benetkah se bo danes začela 80. izvedba filmskega festivala. Kljub stavki v Hollywoodu je udeležbo na Lidu potrdilo več znanih zvezdniških imen. ­Festival bo odprla italijanska vojna drama Il Comandante (Poveljnik).

Festival bo danes odprla italijanska vojna drama Il Comandante, ki jo je režiral Edoardo De Angelis, v glavni vlogi igra Pierfrancesco Favino. FOTO: promocijsko gradivo

Učinki in posledice prve dvojne stavke hollywoodskih scenaristov in igralcev po letu 1960 bodo kljub temu vidni. Za otvoritveni film so sprva določili Challengers (Izzivalci) Luce Guadagnina – njegov Bones & All (Kosti in vse) je na lanskem festivalu prejel dve nagradi – o teniških igralcih, znancih iz najstniških let, ki se kot nasprotnika srečata na turnirju, ob tem pa se med njima prebudi staro rivalstvo. V ZDA naj bi ga predstavili gledalcem 15. septembra, a je izid prestavljen na pomlad prihodnje leto, z beneškega repertoarja so ga umaknili.

Ne le da stavka povzroča zamike in zamude, stavkajočim igralcem pravilnik igralske organizacije Sag-Aftra med stavko prepoveduje promocijo njihovega dela in s tem udeležbo na premierah. Po najslabšem scenariju bi to okrnilo ne le program, ampak tudi udeležbo na dogodkih, ki veljajo za začetek festivalske sezone, kot sta festivala v Benetkah in Torontu. Prišli pa bodo nekateri, ki so igrali v neodvisnih produkcijah. Uradno je za zdaj potrjeno, da bodo v Benetkah prisotni zvezdniki Adam Driver, Jessica Chastain, Caleb Landry Jones in Mads Mikkelsen; pričakujejo tudi Cailee Spaeny in Jacoba Elordija, ki v filmu Sofie Coppola Priscilla igrata zakonca Presley.

Cailee Spaeny in Jacob Elordi v filmu Sofie Coppola Priscilla igrata zakonca Presley. FOTO: promocijsko gradivo

Tri ameriške produkcije

Adam Driver bo zastopal film Ferrari Michaela Manna, v katerem igra Enza Ferrarija, ob njem pa nastopa Penélope Cruz, Jessica Chastain Memory (Spomin) mehiškega režiserja Michela Franca, Caleb Landry Jones DogMana Luca Bessona, Mads Mikkelsen pa The Promised Land (Obljubljena dežela) danskega režiserja Nikolaja Arcela. Za zlatega leva se bo potegovalo triindvajset filmov.

Za zlatega leva se poteguje tudi film o dirigentu in skladatelju Leonardu Bernsteinu v režiji in glavni vlogi Bradleyja Cooperja. FOTO: promocijsko gradivo

Med njimi so denimo še biografski film o dirigentu in skladatelju Leonardu Bernsteinu v režiji Bradleyja Cooperja in z njim v glavni vlogi – za to so mu nadeli protetični nos, kar je povzročilo ogorčenje zaradi domnevnega podžiganja stereotipov o fizičnih lastnostih Judov –, The Killer (Ubijalec) Davida Fincherja, Origin (Izvor) Ave DuVernay in Poor Things (Ubožci) Yorgosa Lanthimosa. Žiriji predseduje ameriški režiser, scenarist in producent Damien Chazelle (režiral je na primer s šestimi oskarji nagrajeno Deželo La La). V njej so med drugimi slavna režiserska imena, kot so Jane Campion, Mia Hansen-Løve, Laura Poitras in Martin McDonagh.

Kljub stavki v Hollywoodu bodo prikazali nekaj težko pričakovanih ameriških filmov. Zaradi obtožb o zlorabah so dvignile prah projekcije filmov Polanskega, Allena in Bessona. Predsednik osrednje festivalske žirije je Damien Chazelle.

Na seznamu prikazanih filmov, ki niso v tekmovalnem programu, je treba omeniti stvaritve Richarda Linklaterja, Wesa Andersona in Williama Friedkina, pa tudi Romana Polanskega in Woodyja Allena. Uvrstitve filmov teh, kot tudi Luca Bessona, na program so bile deležne kritik, ker so omenjeni režiserji obtoženi spolnih zlorab. Umetniški direktor festivala Alberto Barbera je dejal, da so odločitve sprejeli z zavedanjem, da bodo naletele na neodobravanje, a vztrajal, da je treba znati ločiti med človekom in njegovim delom. Poudaril je, da festivali niso geto, temveč so odprti za aktualno dogajanje in težave. Tudi letos se bodo spomnili trpljenja ljudi v Iranu (s flash mobom) in Ukrajini (z dnevom, posvečenim položaju njene filmske industrije v tem času ter strategijam za podporo in sodelovanje).