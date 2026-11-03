(OCENA) Hotel Alkohol

Hotel Alkohol je izkoristil obdobje takoj po navdušeni festivalski premieri in prejemu vesne za najboljšo glavno vlogo za prihod v kinodistribucijo, da se predstavi širšemu občinstvu. Šesti igrani celovečerni film scenarista in režiserja Jana Cvitkoviča se osredotoča na tri ljudi z družbenega roba, ki se spoznajo v psihiatrični ustanovi in poskušajo vsaj za trenutek preseči omejitve. Cvitkovič je eden od največkrat nagrajenih slovenskih režiserjev, a žal tudi eden od manj konsistent­nih. Kariero je začel kot soscenarist (in glavni igralec) prelomnega slovenskega filma V leru, mednarodno prepoznavnost pa dosegel z nagrajenima dramama Kruh in mleko ter Odgrobadogroba. V vseh njegovih filmih so protagonisti pristni, vsakdanji ljudje, ki jim življenje ne prizanaša in so se iz takšnih ali ...