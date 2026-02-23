  • Delo mediji d.o.o.
    Film & TV

    Sladko-kisla ohcet na nacionalnem minskem polju

    Pogovor z režiserjem najbolj gledanega hrvaškega filma Ohcet Igorjem Šeregijem.
    Režiser filma Ohcet Igor Šeregi (desno) z igralcem Draganom Bjelogrlićem na premieri v ljubljanski Odiseji. FOTO: Matic Kremžar
    Režiser filma Ohcet Igor Šeregi (desno) z igralcem Draganom Bjelogrlićem na premieri v ljubljanski Odiseji. FOTO: Matic Kremžar
    Zdenko Matoz
    23. 2. 2026 | 07:00
    8:21
    V središču filma Ohcet je poroka, ki poveže dve družini iz različnih družbenih, verskih in kulturnih okolij, iz Hrvaške in Srbije. Ko se slavje začne, se kaže vse več razpok, od generacijskega prepada do nerešenih mednacionalnih odnosov ter osebnih dilem posameznikov, ujetih med pričakovanja okolice in lastno identiteto. O nastajanju filma, ki si ga je v Sloveniji v dveh tednih ogledalo že več kot 60.000 gledalcev, smo se pogovarjali s hrvaškim režiserjem in scenaristom Igorjem Šeregijem.

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Najbolje plačani olimpijci

    Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

    Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
    Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Luka Dončić prižgal zeleno luč, LA Lakers po 30 letih orjejo ledino

    Že 30 let ni nihče v ligi NBA ponovil dosežka, ki je uspel Los Angeles Lakers. Dončić, James in Reaves naposled brez zdravstvenih težav, danes derbi.
    Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvena nega in babištvo

    Zdravstvena nega in babištvo: zakon v pomoč, da bodo kadri ostali

    Poleg kariernega razvoja zakon o zdravstveni negi in babištvu prinaša tudi več avtonomije v to strokovno področje in odgovornosti.
    Andreja Žibret 23. 2. 2026 | 07:00
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Sladko-kisla ohcet na nacionalnem minskem polju

    Pogovor z režiserjem najbolj gledanega hrvaškega filma Ohcet Igorjem Šeregijem.
    Zdenko Matoz 23. 2. 2026 | 07:00
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: Slastna kosila, ki bodo hitro na mizi

    Pet idej za slastna kosila, ki res ne vzamejo veliko časa – od nasitnega karija do kremnih testenin s kozicami.
    Odprta kuhinja 23. 2. 2026 | 06:55
    Kultura  |  Film & TV
    Podelitev baft

    Zmagala Ena bitka za drugo, presenečenje igralec, ki je izrekel največ kletvic

    Triler Paula Thomasa Andersona je prejel šest nagrad in tako zasenčil prav tako izdatno nominirana filma Hamnet in Grešniki.
    23. 2. 2026 | 06:50
    Novice  |  Slovenija
    Nov državni program za paliativno oskrbo

    Paliativna oskrba niso samo zadnji dnevi življenja

    Nastaja nov državni program. Razmere pri paliativni oskrbi so veliko boljše kot pred 16 leti, še vedno pa ta ni v celostni obliki na voljo vsem.
    Andreja Žibret 23. 2. 2026 | 06:00
    Novice  |  Slovenija
    Nov državni program za paliativno oskrbo

    Paliativna oskrba niso samo zadnji dnevi življenja

    Nastaja nov državni program. Razmere pri paliativni oskrbi so veliko boljše kot pred 16 leti, še vedno pa ta ni v celostni obliki na voljo vsem.
    Andreja Žibret 23. 2. 2026 | 06:00
