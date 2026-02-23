Sladko-kisla ohcet na nacionalnem minskem polju

V nadaljevanju preberite:

V središču filma Ohcet je poroka, ki poveže dve družini iz različnih družbenih, verskih in kulturnih okolij, iz Hrvaške in Srbije. Ko se slavje začne, se kaže vse več razpok, od generacijskega prepada do nerešenih mednacionalnih odnosov ter osebnih dilem posameznikov, ujetih med pričakovanja okolice in lastno identiteto. O nastajanju filma, ki si ga je v Sloveniji v dveh tednih ogledalo že več kot 60.000 gledalcev, smo se pogovarjali s hrvaškim režiserjem in scenaristom Igorjem Šeregijem.