»James Bond je eden najbolj legendarnih likov v zgodovini filma in to, da so mi zaupali vlogo agenta 007, je zame največja čast. Če bi rekel, da so se mi s to vlogo uresničile sanje, bi bilo to premalo,« je ob novici, ki je v ponedeljek obšla svet, izjavil Robert Pattinson. Igralec, ki ga je svet pred dvema desetletjema spoznal kot bledega, melanholičnega vampirja Edwarda Cullena, bo nasledil Daniela Craiga in postal sedmi James Bond v uradni filmski seriji. V Odiseji je nastopil kot oblastiželjni Penelopin snubec Antinoj. Foto Promocijsko Gradivo Najbolj iskan zvezdnik Bond ni zgolj filmska vloga, je eden tistih filmskih likov, ki so preživeli menjave generacij, političnih sistemov in predstav o moškosti. Sean Connery je Bondu dal hladno eleganco in del tega, čemur bi zdaj rekli ...