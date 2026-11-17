Od najstniškega vampirja do mračnega Batmana in snubca v Odiseji bo zdaj stopil v smoking agenta 007.
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Pattinson je v Hollywoodu nenavadna figura. Je globalno prepoznaven, a se pogosto zdi, da mu je ob tem neprijetno. FOTO: Yves Herman Reuters
»James Bond je eden najbolj legendarnih likov v zgodovini filma in to, da so mi zaupali vlogo agenta 007, je zame največja čast. Če bi rekel, da so se mi s to vlogo uresničile sanje, bi bilo to premalo,« je ob novici, ki je v ponedeljek obšla svet, izjavil Robert Pattinson. Igralec, ki ga je svet pred dvema desetletjema spoznal kot bledega, melanholičnega vampirja Edwarda Cullena, bo nasledil Daniela Craiga in postal sedmi James Bond v uradni filmski seriji.
V Odiseji je nastopil kot oblastiželjni Penelopin snubec Antinoj. Foto Promocijsko Gradivo
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Bond ni zgolj filmska vloga, je eden tistih filmskih likov, ki so preživeli menjave generacij, političnih sistemov in predstav o moškosti. Sean Connery je Bondu dal hladno eleganco in del tega, čemur bi zdaj rekli ...
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