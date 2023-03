Oskarja za najboljšo stransko žensko vlogo je prejela Jamie Lee Curtis

V Hollywoodu poteka 95. podeliltev oskarjev, najbolj zaželenih filmskih nagrad. Največ nominacij je letos zbral film Vse povsod naenkrat, in sicer 11, med drugim tudi v najprestižnejših kategorijah za najboljši film in najboljšo režijo. Po devet nominacij sta zbrala filma Duše otoka in Vse tiho na zahodni fronti.

Gledanost podelitve sicer zadnja leta pada – tik pred pandemijo covida-19 leta 2020 si je televizijski prenos ogledalo 23,6 milijona ljudi, leta 2021 pa le 10,4 milijona. Morda so se organizatorji letos zato odločili za »preverjeni« recept. Podelitev tretjič v svoji karieri vodi voditelj večernih oddaj Jimmy Kimmel, ki je podelitev vodil v letih 2017 in 2018 (tega leta si jo je ogledalo več kot 26 milijonov ljudi). Ko je obelodanil, da bo on voditelj, je dejal: »Povabilo, da tretjič vodim oskarje, je lahko velika čast ali past.«

Lansko prireditev, ki so jo vodile Wanda Sykes, Regina Hall in Amy Schumer, je zaznamoval incident, v katerem je igralec Will Smith na odru udaril Chrisa Rocka, ki se je pošalil na račun Smithove soproge Jade Pinkett Smith. Tudi leta 2017, ko je Kimmel prvič vodil podelitev oskarjev, se je zgodila odmevna napaka – podeljevalca Warren Beatty in Faye Dunaway sta po nesreči namreč razglasila napačnega dobitnika oskarja za najboljši film.

01.56

Oskar za najboljši dokumentarni celovečerec je dobil politični dokumentarec Navalny režiserja Daniela Roherja. Na podelitvi je nekaj besed svojemu soprogu namenila žena Navalnega.

01.39

Oskarja za najboljšo stransko žensko vlogo je dobila Jamie Lee Curtis. To je bila njena prva nominacija za zlati kipec. Ob njej so bile nominirane še Angela Bassett za film Črni panter: Wakanda za vedno, Hong Chau za Kit, Kerry Condon za Duše otoka in Stephanie Hsu za Vse povsod naenkrat.

Najboljši stranski igralec je postal Ke Huy Quan za film Vse povsod naenkrat. V tej kategoriji so bili nominirani še Brendan Gleeson za Duše otoka, Brian Tyree Henry za Causeway, Judd Hirsch za film Fablemanovi in Barry Keoghan za Duše otoka.

Kdo so ostali nominiranci?

Nominiranci za najboljši film:

Vse tiho na zahodni fronti

Avatar: Pot Vode

Duše otoka

Elvis

Vse povsod naenkrat

Fabelmanovi

Tár

Top Gun: Maverick

Trikotnik žalosti

Women Talking

Nominiranci za najboljšo režijo:

Martin McDonagh, Duše otoka

Daniel Kwan in Daniel Scheinert, Vse povsod naenkrat

Steven Spielberg, Fabelmanovi

Todd Field, Tár

Ruben Östlund, Trikotnik žalosti

Nominiranci za najboljšega igralca v glavni vlogi:

Austin Butler, Elvis

Colin Farrel, Duše Otoka

Brendan Fraser, Kit

Paul Mescal, Aftersun

Bill Nighy, Living

Nominiranke za najboljšo igralko v glavni vlogi:

Cate Blachett, Tár

Ana de Armas, Blondinka

Andrea Riseborough, To Leslie

Michelle Williams, Fablemanovi

Michelle Yeoh, Vse povsod naenkrat

V Dušah otoka nastopata Colin Farrell in Brendan Gleeson. FOTO: Promocijsko gradivo

Oskar v čokoladni različici. FOTO: Valerie Macon/AFP

Nominiranci za najboljši izvirni scenarij:

Duše otoka

Vse povsod naenkrat

Fablemanovi

Tár

Trikotnik žalosti

Nominiranci za najboljši prirejeni scenarij:

Vse tiho na zahodni fronti

Glass Onion: Nož v hrbet 2

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Nominiranci za najboljši mednarodni film:

Vse tiho na zahodni fronti (Nemčija)

Argentina, 1985 (Argentina)

Blizu (Belgija)

EO (Poljska)

The Quiet Girl (Irska)

Med kandidati za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film je bil v prvem krogu tudi slovenski film Orkester v režiji Matevža Luzarja.

Nominiranci za najboljši animirani celovečerni film:

Ostržek Guillerma del Tora

Marcel The Shell With Shoes On

Obuti maček: Zadnja želja

The Sea Beast

Jaz, rdeča panda

Nominiranci za najboljši celovečerni dokumentarni film:

All That Breathes

Vsa ta lepota in prelivanje krvi

Fire of Love

A House Made of Splinters

Navalny

Film Vsepovsod naenkrat je nominiran v 11 kategorijah. FOTO: Promocijsko gradivo

Nominiranci za najboljšo glasbo:

Vse tiho na zahodni fronti

Babilon

Duše otoka

Vse povsod naenkrat

Fabelmanovi

Nominiranci za najboljšo skladbo:

Diane Warren – Applause (Tell It Like A Woman)

Lady Gaga – Hold My Hand (Top Gun: Maverick)

Rihanna – Lift Me Up (Črni panter: Wakanda za vedno)

Rahul Sipligunj in Kaala Bhairava – Naatu Naatu (RRR)

Son Lux – This Is a Life (Vse povsod naenkrat)

Nominiranci za najboljšo montažo:

Duše otoka

Elvis

Vse povsod naenkrat

Tár

Top Gun: Maverick

Nominiranci za najboljšo scenografijo:

Vse tiho na zahodni fronti

Avatar: Pot vode

Babilon

Elvis

Fabelmanovi

Nominiranci za najboljše posebne učinke:

Vse tiho na zahodni fronti

Avatar: Pot vode

Batman

Črni panter: Wakanda za vedno

Top Gun: Maverick

Nominiranci za najboljšo fotografijo:

Vse tiho na zahodni fronti

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Elvis

Imperij luči

Tár

Nominiranci za najboljšo kostumografijo:

Babilon

Črni panter: Wakanda za vedno

Elvis

Vse povsod naenkrat

Mrs. Harris Goes To Paris

Nominiranci za najboljšo masko in ličenje:

Vse tiho na zahodni fronti

Batman

Črni panter: Wakanda za vedno

Elvis

Kit

Nominiranci za najboljši zvok:

Vse tiho na zahodni fronti

Avatar: Pot vode

Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

Nominiranci za najboljši kratki dokumentarni film:

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Nominiranci za najboljši kratki igrani film:

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

Nominiranci za najboljši kratki animirani film:

The Boy, The Mole, The Fox and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It