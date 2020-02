In oskarja dobi ... 

Začenja se ...

Charlize Theron pozira na rdeči preprogi. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Joaquin Phoenix je kandidat za najboljšega igralca. FOTO: Eric Gaillard/Reuters



Skok v zgodovino, mali kipec in ... škandali

Nominiranci za najboljši film

Izzivalca (Ford vs. Ferrari)

Irec (The Irishman)

Zajec Jojo (Jojo Rabbit)

Joker

Čas deklištva (Little Women)

Zakonska zgodba (The Marriage Story)

1917

Bilo je nekoč … v Hollywoodu (Once Upon a Time … in Hollywood)

Parazit (Parasite)

Nominiranci za najboljšega režiserja

Martin Scorsese, Irec

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Bilo je nekoč … v Hollywodu

Bong Joon Ho, Parazit

Nominiranci za najboljšega igralca v glavni vlogi

Antonio Banderas, Bolečina in slava (Dolor y gloria)

Leonardo DiCaprio, Bilo je nekoč … v Hollywoodu

Adam Driver, Zakonska zgodba

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Dva papeža (Two Popes)



Nominiranke za najboljšo igralko v glavni vlogi

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Zakonska zgodba

Saoirse Ronan, Čas deklištva

Charlize Theron, One so bombe (Bombshell)

Renee Zellweger, Judy

Nominiranci za najboljšega igralca v stranski vlogi

Anthony Hopkins, Dva papeža

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Al Pacino, Irec

Joe Pesci, Irec

Brad Pitt, Bilo je nekoč … v Hollywoodu

Nominiranke za najboljšo igralko v stranski vlogi

Laura Dern, Zakonska zgodba

Kathy Bates, Richard Jewell

Scarlett Johansson, Zajec Jojo

Florence Pugh, Čas deklištva

Margot Robbie, One so bombe

Nominiranci za najboljši izvirni scenarij

Rian Johnson, Nož v hrbet (Knives Out)

Noah Baumbach, Zakonska zgodba

Sam Mendes in Krysty Wilson-Cairns, 1917

Quentin Tarantino, Bilo je nekoč … v Hollywoodu

Bong Joon-ho in Jin Won Han, Parazit

Nominiranci za najboljši prirejeni scenarij

Steven Zaillian, Irec

Taika Waititi, Zajec Jojo

Todd Phillips in Scott Silver, Joker

Greta Gerwig, Čas deklištva

Anthony McCarten, Dva papeža

Nominiranci za najboljši animirani celovečerni film

Kako izuriti svojega zmaja 3

I lost My Body

Klaus

Gospod Link: V iskanju izgubljenega doma

Svet igrač 4

Nominiranci za najboljšo skladbo v filmu

I’m Standing With You (Breaktrough)

Into The Unknown (Ledeno kraljestvo 2)

Stand Up (Harriet)

(I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman)

I Can’t Let You Throw Yourself Away (Svet igrač 4)

Nominiranci za najboljšo izvirno glasbeno podlago

1917

Joker

Čas deklištva

Zakonska zgodba

Vojna zvezd: Vzpon Skywalkerja

Nominiranci za najboljši tujejezični film

Nesrečniki (Francija)

Parazit (Južna Koreja)

Corpus Christi (Poljska)

Honeyland (Severna Makedonija)

Bolečina in slava (Španija)

Nominiranci za najboljši dokumentarni film

American Factory

Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Najdaljša noč v letu - za filmofile. Tako bi lahko na kratko opisali sicer vse prej kot kratko podelitev letošnjih zlatih kipcev. Oči filmskega sveta so uprte v dvaindevetdeseto podelitev oskarjev, ki jo spremlja več milijonov gledalcev. Tako kot lani tudi letošnja ceremonija v Dolby Theatru v Los Angelesu poteka brez voditelja. Po eni strani bo zato najbrž vse skupaj trajalo manj časa, po drugi pa se je filmska akademija s tem izognila črnemu humorju, neslanim šalam in posledični morebitni užaljenosti gledalcev.- prvega so podelili oskarja za stransko moško vlogo. Dobil ga je ... Brad Pitt za vlogo Bilo je nekoč ... v Hollywooodu. To je drugi Pittov oskar za enega največjih filmskih igralcev v zadnjih 30 letih!A zvezdnic v izstopajočih toaletah, slavnih podeljevalcev in drugih nastopajočih tako kot lani ne bo manjkalo, so že pred samo podelitvijo obljubili organizatorji. Oskarje bodo podelili v 24 kategorijah, med najbolj pričakovanimi so seveda tisti za režijo in glavne ter stranske vloge. Prenos bo na HTV 1, ORF 1 in PRO 7. Rdeča preproga se bo odvijala od polnoči dalje, podelitev ob 2.00.Največ nominacij za letošnje oskarje je dobila drama Joker, ki je nominirana v 11 kategorijah, med drugim se glavnemu igralcunasmiha oskar za glavno moško vlogo, čeprav v izredno hudi konkurenci. Eno nominacijo manj imajo Tarantinova mojstrovina Bilo je nekoč … v Hollywoodu, pa Irec in film 1917. Kot edina temnopolta iz igralskih vrst jeiz filma Harriet režiserkenominirana v ženski kategoriji.Glede na letošnje nominirance je jasno, da skoraj 9000 članov ameriške filmske akademije tudi letos stavi na filme moških ustvarjalcev, v katerih večinoma igrajo belci. Pomanjkanje raznolikosti je na družbenih omrežjih že izzvalo kritike. Številni jih objavljajo s ključnikom #OscarsSoMale.V pripravah na letošnja gala prireditev je Ameriška filmska akademija tudi že objavila imena podeljevalcev zlatih kipcev. Med njimi soin. Nominirane pesmi bodo na prireditvi zapelio,in, organizatorji pa so potrdili tudi nastop, ki je blestela na letošnji podelitvi glasbenih nagrad grammy.Še nekaj besed o nagradah in zgodovini podeljevanja. Trije filmi so doslej dobili vsak po 11 oskarjev, in sicer Ben Hur (leta 1959), Titanik (leta 1997) in Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev (leta 2003). Po številu nominacij vodita že omenjeni Titanik in Vse o Evi iz leta 1950, ki sta prejela vsak po 14 nominacij.Po številu nominacij za zlati kipec še vedno vodi nesporna igralska kraljica, ki je bila za glavno in stransko vlogo nominirana kar osemnajstkrat - od tega petnajstkrat za glavno vlogo, v tej kategoriji je prejela dva zlata kipca, enega pa za stransko vlogo. Igralkaje v svoji karieri prejela dvanajst nominacij, dobila pa je štiri oskarje za glavno vlogo.Pet najbolj zaželenih oskarjev - za najboljši film, režijo, igralko, igralca in scenarij - so doslej prejeli trije filmi: Zgodilo se je neke noči (leta 1934), Let nad kukavičjim gnezdom z nepozabnimv glavni vlogi (leta 1975) in srhljivka Ko jagenjčki obmolknejo (leta 1991).Lani je kipec za najboljši film prejel film Zelena knjiga, nagrado za glavno moško vlogo izjemni Rami Malek, ki je v Bohemian Rhapsody upodobil pevca, oskarja za najboljšo žensko vlogo pa je domov odnesla igralka Olivia Colman za film Najljubša. Mimogrede - njen govor je bil lani eden (naj)bolj zanimivih. Bila je zabavna, kratka in jedrnata, kar so vsako leto bolj ali manj pobožne želje organizatorjev. Nihče si namreč ne želi ponovitve zahvalnega govoraiz leta 1998, ko je na odru kar nekaj časa jokala in smrkala (od sreče).Kipec, ki so ga prvič podelili leta 1929, je narejen iz pozlačene zlitine. Visok je 34 cm in ima 3,85 kg. Podelitev oskarjev vsako leto spremljajo manjši ali večji škandali - zadnji od slednjih se je zgodil pred dvema letoma, zanj sta poskrbela igralska veteranain. Na 89. podelitvi sta kot prejemnika nagrade za najboljši film zmotno razglasila film La La Land namesto pravega zmagovalca Moonlight.