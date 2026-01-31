Iz sveta se vrstijo pokloni pokojni filmski igralki

Iz sveta se vrstijo pokloni filmski igralki kanadskega rodu Catherine O'Hara, ki je stara 71 let umrla v petek. Kanadski premier Mark Carney je O'Haro opisal kot legendo kanadske komedije. Igralec Macaulay Culkin, ki je igral vlogo njenega sina v filmu Sam doma, pa se ji je poklonil s čustvenim zapisom.

Catherine O'Hara, ki je med drugim igrala v filmih Beetlejuice in Sam doma, preden je postala zvezda v vlogi Moire Rose v seriji Schitt's Creek, je po kratki bolezni umrla v petek doma v Los Angelesu. Od takrat se iz sveta vrstijo pokloni njenemu delu.

Kanadski premier Mark Carney je O'Haro opisal kot legendo kanadske komedije, prejšnji premier Justin Trudeau pa jo je poimenoval kot ljubljeno kanadsko ikono.

Macaulay Culkin, ki je v dveh delih filma Sam doma leta 1990 in 1992 igral njenega sina Kevina, se ji je poklonil s čustvenim zapisom. »Mama. Mislil sem, da imava čas. Želel sem ga več. Želel sem sedeti na stolu ob tebi. Slišal sem te, a sem ti imel še veliko povedati. Rad te imam. Se vidiva,« je zapisal na instagramu.

Michael Keaton, njen soigralec v filmu Beetlejuice, je njeno smrt označil kot bolečo izgubo. Igralec Alec Baldwin pa jo je opisal kot enega največjih komičnih talentov, ki je imel samosvojo kakovost.

Igralec Seth Rogen, ki je z O'Haro sodeloval v seriji The Studio, za katero je igralka prejela nominaciji za nagradi emmy in zlati globus, je novico o njeni smrti označil kot uničujočo. »Ko sem O'Haro prvič srečal, sem ji povedal, da je najbolj zabavna oseba, ki sem jo kdaj imel priložnost gledati na zaslonu,« je zapisal na družbenem omrežju instagram.

Spoštovanje do igralkinega dela so med drugimi izrazili tudi igralci Merly Streep, Ben Stiller in Pedro Pascal.

O'Hara je v svojih 60. letih doživela renesanso kariere, ki se je začela z vlogo bogate gospodinje Moire Rose v komediji CBC Schitt's Creek, v katerem je igrala ob Eugeneu in Danu Levyju ter Annie Murphy. Za to vlogo je prejela svojega drugega emmyja, kar ji je odprlo vrata do drugih pomembnih vlog v serijah HBO The Last of Us in Apple TV The Studio.

O'Hara je po doslej znanih informacijah umrla po kratki bolezni, podrobnosti pa niso znane. Za sabo pušča moža Boja Welcha ter sinova Matthewa in Lukea.