Izziv je bil posneti zabaven film o dolgčasu

Konec septembra je režiserju in scenaristu Luki Marčetiću uspel veliki met, ko je s celovečercem Dekle noči zmagal na največjem severnoameriškem festivalu žanrskega filma Fantastic Fest, ki se odvija v Austinu, prestolnici Teksasa. O tem, za kako pomemben festival gre, je treba zgolj omeniti, da so se na festivalu merili filmi, kot so Zlo za petami, Tekla bo kri in Holy Motors.

Dekle noči je tudi med najbolj iskanimi filmi tokratnega osrednjega slovenskega filmskega festivala. Gre za izrazito avtorski film, ki je žanrsko neoprijemljiv, poln humorja in hkrati pretresljivih trenutkov. Odlikujejo ga umirjen potek zgodbe, nepredvidljivost in izvirnost. Dodatno vrednost prinašata odlična igralska zasedba (v glavni vlogi sta Lara Wolf in Urban Kuntarič) ter glasba, za katero je poskrbel duo Silence. Žanrsko je film težje opredeljiv, lahko bi ga označili za nekoliko drugačno romantično komedijo o superjunakinji.

Vaš avtorski izraz močno zaznamuje humor. Ob gledanju filma smo večkrat pomislili, kako ste se morali zabavati med snemanjem.

Vso zabavo in smeh smo porabili na vajah in teh je bilo mnogo. Samo snemanje je bilo precej tekoče in neproblematično. Bi se pa definitivno bolj zavleklo, če bi šli direktno snemat. Na vajah je bilo kar nekaj trenutkov, ko se igralca nista mogla zresniti.

Humor je vezivo vaših filmov. Kakšno vlogo igra v vašem ­zasebnem življenju?

V družbi se nočem izpostavljati, rekel bi, da sem v zasebnem življenju precej tih in zadržan. Humor dajem bolj na papir in ga nato raje uprizorim skozi avdio-video izdelke, kot so spletni videi, serije in filmi.

Kako je nastal scenarij? Kdaj se je zgodba zaostrila?

Že nekaj let prej, preden sem začel pisati scenarij, sem imel osnovno idejo o tem, kako fant spozna punco, ki o sebi meni, da je superherojka, ampak nisem vedel, kam naprej od tega. Prijavil sem se na delavnico Scenarnica, na kateri sem z mentorjem Srđanom Koljevićem in drugimi udeleženci našel zgodbo za film, s čimer sem se precej namučil, ker sem imel specifične ideje in želje, kakšen naj bi bil ta film. To je trajalo kakšno leto, nato sem napisal prvo verzijo scenarija.

Utrinek s snemanja filma Dekle noči FOTO: Asiana Jurca Avci

Vaši liki so introvertirani, samotarski. Kako so vplivali na izbiro igralcev?

Igralce, ki so se mi fizično zdeli zanimivi, sem povabil na avdicijo. Nisem vedel, kakšni so, ker jih nisem poznal. Lahko rečem, da je bilo tistim, ki so v resničnem življenju introvertirani, veliko lažje igrati v filmu.

V filmu je sorazmerno malo besed, zato pa toliko več filmske govorice.

V filmih in serijah rad spremljam dogodke in sproti ugibam, kaj se dogaja, ne da so nam stvari neposredno razložene. Zdi se mi, da je tak način pripovedovanja bolj zanimiv za gledalca. Sploh če uspešno spremlja dogajanje. Pri tem seveda obstaja nevarnost, da stvari niso jasne. Bil sem pripravljen sprejeti to tveganje. Najprej pri scenariju in nato še pri montaži, pri kateri sva z montažerko Špelo Murenc Škulj nenehno hodila po tanki črti med razumljivim in nerazumljivim. Pomagala sva si s tem, da sva določene verzije montaž pokazala kolegom.

Tempo filma je ležeren, a vztrajno pod suspenzom. Gledalcu ni dolgčas, je pa videti, da se liki v življenju dolgočasijo, protagonista pa nekajkrat omenita, da se zabavata.

Eden od izzivov je bil narediti zabaven film o dolgčasu.

Pod vplivom česa je nastala zgodba, s kakšnimi filmi in serijami ste odraščali?

Odraščal sem z žanrskimi filmi. V družini smo skoraj vsak večer gledali film na VHS-kaseti. V lokalni videoteki sem bil član z največ izposojenimi filmi, na kar sem bil ponosen, mami malo manj. Ležijo mi tudi počasni art filmi, ki sem jih spoznal precej pozneje. Rekel bi, da je Dekle noči mešanica obojega. Zato ga je težje zares definirati.

Če se vrneva k ustvarjalnemu procesu. Film je bil posnet ponoči. To je bil verjetno izziv?

Produkcijsko je to bil zahteven projekt. Od 28 snemalnih dni smo zaporednih dvajset snemali ponoči, pozimi, saj so takrat noči najdaljše. Snemalni dan traja dvanajst ur, zato smo potrebovali najdaljše možne noči. K sreči nismo imeli minusa, najnižja temperatura je bila dve stopinji nad ničlo. Poleg tega smo morali vse noči šepetati, ker smo pogosto snemali v blokovskih naseljih, kar ni najbolj praktično, ko je treba komunicirati z več deset ljudmi po dvanajst ur.

Ob gledanju dobimo občutek, da imamo opravka z romantično komedijo, ki se tej opredelitvi upira.

Sprva je to res bila romantična komedija, ampak mi ni bilo všeč, da se lika zaljubita samo zato, ker sta fant in dekle. Sčasoma mi je bila bolj zanimiva ideja, da se ona zdi njemu preprosto fascinantna in si v življenju želi biti kot ona. Prek nje najde nov smisel v življenju. Vseeno so ostali zametki romantične zgodbe, ki vsake toliko pogledajo ven.

Film odlikujeta premišljen ritem in atmosfera. FOTO: promocijsko gradivo

Na razpoloženje opazno vpliva tudi glasba, ki je pomemben filmski element.

Rad imam glasbo v filmih in se je ne bojim. Avtorji se ji velikokrat izogibajo, ker nočejo, da glasba diktira, kako naj se počuti gledalec ob določenem prizoru. Pri meni je bil razlog, da sem hotel film narediti bolj filmski, ga z glasbo dvigniti na višjo raven. Zdaj, ko ga gledam, se mi zdi, da bi je lahko bilo še več.

Za Dekle noči ste ustvarili unikaten svet, tako vizualno kot vsebinsko. Ga zdaj pogrešate, bi se še kdaj vrnili vanj?

S tem svetom sem zaključil, ampak se veselim raziskovanja novih svetov. Trenutno pišem novega, in če bo vse po sreči, bo enkrat ugledal luč sveta. Ko rečem luč, dobesedno mislim luč, ker se bo dogajal podnevi in poleti, ko je najbolj vroče. Iz enega ekstrema v drug ­ekstrem.

Film je nastajal osem let. Ste težko ohranjali ustvarjalno kondicijo?

Tako dolgo sem se ukvarjal s scenarijem, da sem ga na koncu res imel dovolj. Nisem več imel volje, da bi se še ukvarjal s tem. Zdelo se mi je, da sem izčrpal vse ideje. Bil sem več kot pripravljen na snemanje. Je pa od začetka bila ideja, da bi imel takšen ton in atmosfero.

Vas je na koncu film v čem presenetil, ko je zaživel svoje življenje?

Najbolj to, da smo dobili glavno nagrado na največjem festivalu žanrskega filma v ZDA. Še vedno ne morem verjeti, da se je to zgodilo. Preseneča me tudi tolikšno zanimanje za film na domačem terenu. Tako na Festivalu slovenskega filma kot na Liffu so bile karte hitro razprodane. Najbrž je to dvoje povezano.

Imajo filmi dušo?

Ja.