Je najboljši film leta dokumentarec?

Dokumentarni film o razvpiti ameriški podjetnici in prevarantki Elizabeth Holmes, ki je v ZDA trenutno na sporedu kinematografov, presega pričakovanja. You Can See Everything (Vse lahko vidiš, uradnega slovenskega naslova še ni) morda ni le dober film z izjemnim komercialnim uspehom, temveč bi se lahko zapisal v zgodovino in postal prvi dokumentarni film z nominacijo za oskarja za najboljši film leta. Tako namreč ugibajo ameriški mediji. Film uspešnih in znanih filmarjev Nathana Fielderja in Lancea Oppenheima je v slabih dveh tednih, kolikor je na sporedih ameriških kinematografov, prinesel v blagajne več kot 45 milijonov dolarjev. Številka je neverjetna, ker gre za dokumentarni film, obenem je tudi večkratnik majhnega proračuna, ki sta ga filmarja imela na voljo. Vendar film ni dosegel ...