S pogovori med sorodniki do beneškega zlatega leva

Režiser in scenarist Jim Jarmusch v antiakcijskem filmu, za katerega je prejel zlatega leva na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah, prinaša tri družinske zgodbe. Te so včasih smešne, včasih žalostne, napete, iskrene in lažnive, posnete pa v ZDA, Veliki Britaniji in Franciji. Odlično in enakopravno like odigrajo Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat in Françoise Lebrun. Zgovoren avtor, ki je za film napisal tudi glasbo, nam je veliko povedal o tem, kako je nastajal.