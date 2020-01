Jokerju se nasmiha enajst oskarjev

Kdo so nominiranci? Z enajstimi nominacijami vodi Joker

Spet brez voditelja

Oskarje bodo 9. februarja podelili dvaindevetdesetič. Ceremonija bo potekala brez voditelja, tako kot lani, ko je tik pred zdajci odstopil afroameriški komik Kevin Hart zaradi pritiskov javnosti, ki ni pozabila njegovih homofobičnih tvitov, ki jih je objavljal pred skoraj desetimi leti. Da je ceremonija, ki jo spremlja več milijonov gledalcev po svetu, brez voditelja, se zdi v času, ko so ljudje občutljivi na vsako besedo, varna odločitev. Hkrati je tudi drzna, saj gostitelj lahko znatno poviša gledanost podelitve v živo. Toda organizatorji so obljubili, da bo na odru kljub temu veliko zvezdnikov, ki bodo rahljali nestrpno pričakovanje zmagovalcev.



Tesna tekma



Makedonska sladka zgodba

Po zlatih globusih in nominacijah za britanske bafte smo dočakali še seznam filmov, ki si zaslužijo oskarje. Ameriška filmska akademija je danes razglasila favorite v 24 kategorijah, pri čemer jih je očitno najbolj prepričal Joker. Nominirali so ga kar enajstkrat.Za tiste, ki spremljajo odmevne nagrade in nominacije za najboljše filme preteklega leta, nominacije za oskarja najbrž ne prinašajo večjih presenečenj. Spet je z največ nominacijami v prednosti Netflix, filmi v njegovi produkciji so nominirani kar 24-krat. Dvakrat tudi v kategoriji za najboljši film. Tu so se Jokerju pridružili avtomobilska drama Ford vs. Ferrari, gangsteriada Irec, naci satira Zajec Jojo, drama o odraščanju Čas deklištva, drama o ločevanju Zgodba o zakonu, vojna saga 1917, revizionistična nostalgija Bilo je nekoč ... v Hollywoodu in Parazit – film brez primere. Morda je največje presenečenje med nominacijami Zajec Jojo, satira o dečku, ki si najde namišljenega prijatelja – Hitlerja. Zabavna in mejna premisa je člane akademije očitno prepričala, saj so ga nominirali kar šestkrat.Filmski analitiki – ti so zadnje dni ugibali, ali se bo ameriški akademiji uspelo izogniti kritikam, ki so doletele njihove britanske kolege (kar 20 igralskih nominacij so namenili angleško govorečim belcem) – so razočarani. Oskarji so sicer manj monokromatični – v boj za najboljšo žensko vlogo so poslali Britankoza vlogo v biografski drami o abolicionistki–, a so ženske in manjšine še vedno bolj ali manj izključili iz igre. Svojo »vključujočost« so hoteli poudariti z izbiro napovedovalskega para – novico o nominacijah sta svetu včeraj prenesla temnopolta igralka in producentka Issa Rae in njen kolega azijskih korenin. A to ni dovolj. Na seznamu najboljših režiserjev, ki je na las podoben tistima za zlate globuse in bafte, ni žensk, ob čemer seni mogla zadržati in je pikro pripomnila: »Čestitam, fantje!«161-minutna Tarantinova (menda) predzadnja ekstravaganca Bilo je nekoč ... v Hollywoodu je le za nominacijo slabša od Jokerja. Zanimivo je, da je doslejbolj prepričal podeljevalce lovorik kot njegov pajdaš. Čeprav je njun delež na platnu skoraj enakovredno razporejen, predvsem pa je v zadnji sekvenci prispevek lika, ki ga igra Brad Pitt, nedvomno večji, ga vztrajno tlačijo med stranske igralce, kjer drugo za drugo pobira nagrade. Za Pitta je to četrta nominacija za oskarja, a je kljub tridesetletni karieri vedno ostal brez. Zato upamo, da bo tokrat imel več sreče. DiCaprio se po drugi strani vedno znajde v kategoriji za glavno vlogo, kjer ga vselej premaga. Če bo tudi tokrat tako, bo to že drugi oskar za stripovskega negativca Jokerja – posthumno mu ga je v filmu Vitez teme prinesel. Sicer pa je tudi za Phoenixa to četrta nominacija za oskarja.209-minutni Scorsesejevi sagi o kontradiktorni osebnosti, bolje znanem po vzdevku Irec, ki je priznal umor ameriškega sindikalista Jimmyja Hoffe, se nasmiha deset oskarjev. Zlati globusi so Scorseseja spregledali kljub zglednemu številu nominacij. Okus so popravili kritiki z izbiro (Critics' Choice Awards), ki so jo že 25. leto zapored razglasili na predvečer objave nominacij za oskarje. V kategoriji za najboljši igralski ansambel je dobila »tolažilno« nagrado »allstars« zasedba Scorsesejevega Irca, navezaFilm 1917 sicer nima tako impresivne dolžine kot omenjena, a je kljub temu dobil 10 poklonov. Člane žirije je navdušil predvsem s tehnično vrhunskostjo in fotografijo, medtem ko so o zgodbi o britanskih vojakih, ki v prvi svetovni vojni preneseta ključno sporočilo četi, da ne pade v zasedo, mnenja kritikov različna. Žirijo zlatih globusov jeprepričal, kako bo z oskarji, bomo videli na podelitvi.Po mnenju članov akademije so pet najboljših neangleško govorečih filmov v preteklem letu posneli Francozi, Poljaki, Španci, Južnokorejci in … Makedonci. O tem, da bo med nominirano peterico južnokorejski Parazit, ni bilo dvoma, posebno presenečenje pa je gotovo makedonski dokumentarec Honeyland (Dežela medu), ki je bil nominiran kar dvakrat, še v kategoriji celovečernih dokumentarcev. Prav tu ima verjetno več možnosti za zmago. Vizualno osupljivo razglednico pozabljenega sveta, v katerem nabiralka medu drži v rokah krhko naravno ravnovesje, sta režirala Tamara Kotevska in Ljubo Stefanov. Makedonski portret pokrajine in njenih ljudi je slavil na festivalu Sundance, na katerem je pobral tri nagrade in požel kritiško hvalo. »Film, na katerega so cinefili čakali več let,« so zapisali.