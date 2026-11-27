FOTO: Igor Modic

Kulturni dom Kobarid, osrednje prizorišče pripovedi v filmu Junaki Soče, ne bo gostil projekcije tega filma. Predstavniki Občine Kobarid so namreč večkrat odklonili projekcijo filma pred lokalnimi volitvami, tudi pogovora po projekciji niso dovolili. Ustvarjalci filma so napovedano projekcijo pod takimi pogoji zato protestno odpovedali.

Kot so sporočili ustvarjalci filma Junaki Soče, ki povsod po Sloveniji polni dvorane, projekcije v Kobaridu tako ne bo. Film so želeli že premierno prikazati v Kobaridu, a so premiero nato gostili v Tolminu. Na več razprodanih projekcijah si je film doslej tam ogledalo več kot 1300 ljudi. Za ustvarjalci je 24 uspešnih projekcij po Sloveniji, pred njimi pa še vsaj 70.

Projekcija bi bila v dvorani, kjer je padla odločitev o Soči

»Zanimanje za zgodbo iz Kobarida je zares izjemno in sega od Mure do morja. Povabila edino iz Kobarida ni in ni bilo,« so ustvarjalci filma zapisali v sporočilu za javnost.

Film Junaki Soče so namreč želeli simbolično prikazati v isti dvorani, ki je bila leta 1980, na vrhuncu razprav o potopitvi Soče, prizorišče javne tribune na temo gradnje hidroelektrarne Kobarid. Prav tam so strokovnjaki in domačini s svojo udarnostjo, povezanostjo in srčnostjo zagovornike gradnje jezu, ki bi potopil celotno kobariško sotesko Soče, pregnali. Prav po tistem srečanju so načrti za gradnjo zamrli in tako je Soča postala edina reka v Alpah, ki ima ohranjen zgornji tok.

Ustvarjalcem filma so se ob pozivih številnih domačinov, naj film prikažejo tudi v Kobaridu, v začetku novembra odzvali tudi na Občini Kobarid z odločitvijo, da projekcije filma pred lokalnimi volitvami v Kobaridu ne bo. Ob tem so na občini sicer predlagali datum, a pod pogojem, da pogovora z ustvarjalci in junaki Soče ne bo.

Cenzura, ki je sodu izbila dno

»To pa je sodu izbilo dno. V znak protesta zoper take vrste cenzuro, ki nikakor ne sodi v današnji čas, ter nespodobno in ponižujoče početje Občine Kobarid z županom na čelu smo projekcijo, napovedano za 19. december, ustvarjalci odpovedali. Da je ironija še večja: junaki Soče, ki so dolino rešili pred potopom, so bili za časa reševanja Soče sami zaposleni na občini in takrat celo vodje oddelkov,« so ustvarjalci filma zapisali v sporočilu.

Ustvarjalci filma se ob tem sprašujejo, kako je mogoče, da so se vrednote, kot so poštenost, strokovnost, odločnost in načelnost, ki so takrat rešile Sočo in dolini omogočile razcvet, v 50 letih spremenile v tolikšno pritlehnost in nespoštovanje, tudi do reke Soče.

Sicer pa je imela Občina Kobarid prav zaradi reke Soče že težave. Občinski svetniki v Kobaridu so namreč s sosednjima občinama Bovec in Tolmin želeli urediti plovni režim po Soči ter uvesti enotne dovolilnice. Čeprav so svetniki v Kobaridu tak sklep podprli, pa mu je kobariški župan Marko Matajurc odločno nasprotoval. To je bil tudi eden od razlog za odstop skoraj polovice kobariških občinskih svetnikov in posledično nesklepčnost občinskega sveta.