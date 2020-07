FOTO:Kaj bodo pili zombiji, če ne bodo pili vina?

Včasih fikcija težko sledi resničnosti, so zapisali v programski knjižici organizatorji 16. Grossmannovega festivala fantastičnega filma in vina. Še posebej to velja letos, ko je realnost bolj nenavadna od še tako fantazijskih filmov, ki si jih bodo lahko obiskovalci ogledali v Ljutomeru in Ormožu.Epidemija, paranoja, teorije zarote, zapiranje meja in umov, družbeno distanciranje, manipuliranje s številkami, statistiko in denarjem, kot da bi živeli v slabem fantastičnem filmu, posnetem po ne preveč prepričljivem scenariju, piše v predstavitvi. Dobro je, da imajo filmi, ki jih predstavlja letošnja edicija, veliko bolje ...