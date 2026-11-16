Kaj, če bi lahko zrli Kristusu v obraz

Kronovizor je film, ki ne bi smel delovati, ki se mu na prvi pogled ne bi smelo reči triler. Gre namreč za celovečerec, ki ga večinoma polnijo počasno listanje knjig in prebiranje člankov, bližnji posnetki črk in stavkov in odstavkov, izpisanih zdaj v italijanščini, zdaj v nemščini, francoščini. Gre za film, poln akademskega diskurza, arhivskih gradiv in knjižnih polic; toda gre tudi za film, katerega inovativnost in svežina ponujata hudičevo vznemirljivo in singularno filmsko izkušnjo, podano na 16-milimetrskem traku. Zamišljajte si, da bi David Cronenberg posnel Vertigo. Zdaj pa si zamišljajte, da bi se Vertigo odvijal v knjižnici, ponoči, in da bi Madeleine ob preučevanju človeškega spomina naletela na zapiske benediktinskega meniha, ki je trdil, da je izumil posebno napravo, sposobno ...